SPA à Luynes : gros succès pour le dispositif d'adoption spécial confinement

Les demandes seront traitées au cas par cas.

La nouvelle était très attendue par les amis des animaux, et par les refuges qui craignent d’être surpeuplés : à partir de ce jeudi 16 avril le gouvernement autorise l’adoption malgré le confinement. Attention, ça ne veut pas dire que les refuges sont ouverts et qu’ils reprennent leur activité comme avant. Pas du tout. Un protocole particulier est mis en place : « Les adoptions ne seront réalisées uniquement sur rendez-vous nominatif, horodaté, qui ne sera délivré qu’en fin de parcours de l’adoptant solidaire » explique la SPA de Luynes qui a mis en ligne un formulaire précis pour recueillir les candidatures.

Concrètement, on remplit donc une demande en ligne, il y a un entretien téléphonique avec la SPA puis on peut venir sur place voir l’animal que l’on souhaite adopter, sans entrer en contact direct avec l’équipe de l’association. Pour un chien la rencontre se fera dans un parc de détente spécifique, et pour les chats ils seront déposés dans une caisse de transport. S’il y a feeling, vous pourrez repartir avec immédiatement. Attention : une seule personne de chaque foyer aura le droit de se déplacer et il faudra revenir à la fin du confinement pour finaliser les démarches d’adoption.Tout est expliqué ici.



L’initiative semble plaire : « Nous avons reçus des centaines de demandes d’adoption, témoignage incroyable de votre engagement en faveur des animaux » s’enthousiasme le refuge tourangeau.

« Les animaux éligibles à ce dispositif d’adoption solidaire seront mis en avant sur notre site internet officiel SPA avec la mention « SOLIDAIRE » sur leur fiche et sur notre page Facebook, dans un album photos dédié. Nos autres petits pensionnaires seront adoptables après le confinement. Nous vous rappelons qu’une adoption responsable est un acte très réfléchi, adopter c’est pour la vie et le bien-être de son animal de compagnie » ajoute l’équipe.

Ce programme d’adoptions solidaires n’est pas la seule action de la SPA de Luynes en période de confinement. Elle a aussi lancé un défi aux internautes consistant à envoyer des photos où l’on fait du sport aux côtés de son animal de compagnie. De son côté le Leclerc de Fondettes a récemment mis a disposition un chariot pour des dons de nourriture animalière.