[Municipales en Touraine] Participation, résultats, réactions : le scrutin en direct

Un jour de vote pas comme les autres. Ce dimanche 15 mars c’est le 1er tour des élections municipales en Indre-et-Loire et le 1er jour du stade 3 de l’épidémie de coronavirus. Sur Info Tours et 37° nous allons vous faire vivre cette journée particulière en direct. Sachez que 430 612 électrices et électeurs sont appelés aux urnes sur l’ensemble du département, 412 listes ont été déposées. 0 dans deux communes qui ne votent pas : Autrèche et Souvigny-de-Touraine ; jusqu’à 7 à Saint-Pierre-des-Corps, 11 à Tours (un des chiffres les plus élevés de France).

Les bureaux de vote sont ouverts de 8h à 18h. Jusqu’à 19h à Tours, Joué, Chambray, Saint-Pierre-des-Corps, Saint-Avertin, Montlouis-sur-Loire, Ballan-Miré. Deux communes les fermeront à 20h : Berthenay et Saint-Cyr-sur-Loire. Dans tous les cas, des mesures ont été prises pour éviter les contaminations comme nous l’expliquons dans cet article.

00h :

Dernier résultat de la soirée à Nazelles Négron, Richard Chatellier est élu au 1er tour face à deux autres listes avec 54,01% des voix. 32,23% pour Christophe Ahuir, Corine Fougeron est à 13,75%. 47,41% de participation.



Les résultats des communes que nous n’avons pas pu citer sont en ligne sur le site du ministère de l’intérieur.

23h45 :

Wilfried Schwartz est réélu à La Riche avec 76, 95 % des voix, Patrice Autant son opposant obtient 23, 05 %.

Pour le maire réélu : "c'est un score qui valide l'action menée et les grands projets à venir de la ville comme le tramway, les projets écologiques aux Iles Noires. Nous avons une équipe qui est organisée et prête à co-construire la ville de demain avec les habitants."

23h15 :



Quelques résultats supplémentaires…

A Saint-Cyr-sur-Loire, le maire sortant Philippe Briand est nettement réélu avec 71,87% des voix. 20,01% pour François Vollet, 8,12% pour Thierry Davaut. 38,88% de participation.

A Azay-le-Rideau, victoire de la liste de Sylvie Pascaud. 57,49% devant Alain Patrica. 44,92% de participation.

A La-Ville-aux-Dames, victoire d’Alain Bénard avec 68,86% devant Marie-Christine Pruvot. 43,99% de participation.

23h15 :

A Joué-lès-Tours, réaction de Frédéric Augis, maire sortant élu dès le premier tour avec 58,93% des voix.

« Nous sentions une dynamique pendant la campagne mais pas à cette hauteur. C’est un beau score face auquel je reste humble et je remercie les Jocondiens. Ils ont validé notre action depuis 6 ans et leur volonté qu’on la poursuive sur le prochain mandat. »

23h10 :

A Tours, réaction de Michaël Cortot (2,3% des voix)

« A titre personnel c’est une grande déception mais cette élection s’est tenue dans un contexte très particulier avec un taux d’abstention très important pour la ville avec à peu près deux fois moins de votes exprimés que lors de la dernière élection municipale. Cela complique l’analyse. Qui peut dire qui représente quoi ? Pour le moment nous ne disons rien en vue d’un second tour : on s’accorde une nuit de réflexion et de discussion avec nos colistiers car nous prenons nos décisions collectivement. »

23h00 :

La première réaction de Michel Soulas, candidat soutenu par le Parti Communiste, 2e à Saint-Pierre-des-Corps : « Je ne suis pas surpris ni aigri cela faisait partie des scénarios que nous avions envisagés. La gauche fait plus de 60% des voix et il y a un deuxième tour donc j’invite la gauche à se mobiliser pour battre la droite. Ce n’est pa snous qui avions créé la division mais, évidemment, nous allons rencontrer les autres forces de gauche dans les heures qui viennent pour réfléchir ensemble [à une fusion, ndlr]. Si il y a un deuxième tour, car nous sommes suspendues aux décisions nationales en raison de l’épidémie de coronavirus. »

A noter que le candidat exclut l’hypothèse d’une alliance avec Jean-Marc Pichon qui a fait partie de la majorité de Marie-France Beaufils avant de s’émanciper au sein d’LREM.

22h57 :

Réaction de Benoist Pierre, tête de liste C’est votre Tours, arrivé en troisième position avec 12,67% des suffrages.

« C’était ma première campagne, comme près de 80% de mes colistières et colistiers. On a fait une très belle campagne, structurée, qui voulait vraiment construire mais il y a eu plein de rebondissements dans cette campagne. » faisant ici référence à l’épidémie qui secoue le déroulement des municipales.

« Ce qu’on voulait, c ‘était être au second tour pour qu’on puisse continuer, s’ancrer dans le territoire. » Quand aux jours à venir, « on sera très vigilant dans les alliances pour garder à l’idée ce progressisme municipal. Cela veut dire que nous enlevons de la perspective toute forme d’extreme qui viendrait gêner cette perspective municipale. » Une alliance à venir ? « La décision va se faire dans un temps cours (24h) et ça se fera en collectif. Nous devons décider de la direction que nous voulons prendre pour Tours, pour les 6 ans à venir. »

22h55 :

A Saint-Pierre-des-Corps où on recensait 7 listes, c’est Emmanuel François qui arrive en tête avec 29% juste devant le candidat soutenu par la maire sortante Marie-France Beaufils qui ne se représentait pas. Michel Soulas est à 27%. Deux autres listes dépassent le seuil des 10% pour se maintenir au second tour : celle de Cyril Jeanneau avec 15% et – surprise – celle de l’écologiste François Lefèvre avec 11% Jean-Marc Pichon (7%) et Cindy Laigneau (6%) peuvent fusionner avec une autre liste encore en course car ils ont dépassé les 5%. Lutte Ouvrière est à 2%. Moins de 40% des électeurs ont voté.

Première réaction d’Emmanuel François, en tête à Saint-Pierre-des-Corps : « Pour une fois PC n’est pas en tête. Je préfère ne pas parler de fusion avec une autre liste pour l’instant, ce n’est pas d’actualité. »

22h40 :

Résultats définitifs pour Tours

Emmanuel Denis (Pour demain Tours 2020) arrive en tête avec 35,46% des voix, suivi par Christophe Bouchet 5Tours nous rassemble) avec 25,62% des voix. Benoist Pierre (C’est votre Tours) se place en troisième position avec 12,67% des voix.

Les autres listes ne passeront pas le second tour. Gilles Godefroy (5,68%), Claude Bourdin (5,54%), Xavier Dateu (4,82%), Nicolas Gautreau (4,74%), Michaël Cortot (2,3%), Philippe Lacaïle (1,49%), Thomas Jouhannaud (1,06%) et Carole Charrier (0,62%)

A Tours, réaction d‘Emmanuel Denis, désormais en tête avec près de 10 points d’écarts alors qu’il ne reste que 4 bureaux de vote.

Sur le déroulement, le candidat de « Pour demain, Tours 2020 » souhaite « remercier tout ceux qui ont permis l’organisation de ce moment démocratique dans de bonnes conditions sanitaires parce que c’était un peu particulier. » Quant aux résultats, « ils sont conformes aux sondages avec une dynamique très positives puisque nous avons un écart beaucoup plus important que ce qui était annoncé. » Reste une incertitude sur les jours à venir à cause de l’épidémie de coronavirus. « La tenue du second tour : c’est le bémol de la soirée. » Emmanuel Denis conclu en n’excluant pas de faire des alliances : « nous allons évaluer les opportunités« .

Réaction de Christophe Bouchet, maire sortant de la ville de Tours et arrivé deuxième lors du premier tour.

« Les résultats sont conformes à ce que l’on attendait. L’abstention nous est très préjudiciables sur les plus de 65 ans. Il y aura un duel important entre une force centrale, humaniste, mesurée et équilibrée contre des verts soutenus par l’extrême gauche, le NPA et la LCR. » Et concernant une alliance, « je n’ai pas de doute sur le fait que nous pourrions avoir des discussions fructueuses avec la liste LREM. » Toutefois, il nuance les résultats en ajoutant qu’« il ne faut pas tomber dans le piège des analyses de sondages avec ce niveau d’abstention. Aujourd’hui, chacun est en réalité suspendu au phénomène du coronavirus ».

Résultat de Claude Bourdin (C’est au Tour(s) du Peuple) arrivé en cinquième position avec 5,54% des suffrages.

« Il faut noter qu’il y a 66% d’abstention donc ces élections se font dans un contexte très difficile. Les quartiers populaires ont eu peur, on estime leur participation a à peine 30%. Cela produit un résultat qui n’est pas tout à fait légitime. » Quand aux ralliements pour le second tour, « les gens se sont rendus compte que l’on avait un vrai projet. Nous allons discuter entre colistier de c’est autour du peuple quand à la possibilité d’une alliance. »

22h25 :

Sonzay : 69,31% pour la liste de Jean-Pierre Verneau face à Gilbert Ledeuil. Il obtient 13 sièges sur 15. 59,4% de participation.

Voici une série de résultats dans des communes avec une seule liste…

Pernay : 46,05% de participation et élection de la liste de Jean-Pierre Peninon.

Saint-Nicolas-de-Bourgueil : 46,64% de participation, élection de la liste de Sébastien Berger avec un chiffre impressionnant de 15,05% de bulletin nuls. 1,82% de blancs.

Truyes : 32,81% de participation, élection de la liste de Stéphane De Colbert.

Tauxigny-Saint-Bauld : 36,6% de votants, élection de la liste de Jean-Louis Robin

Thilouze : 36,25% de participation, élection de la liste d’Eric Loizon. 4,05% de nuls.

Saint-Christophe-sur-le-Nais : 40,48% de votants, élection de la liste de Catherine Lemaire.

Restigné : 40,9% de participation, 3,05% de blancs, 5,39% de nuls. Election de la liste de Christine Hascoet.

Cangey : 40% de participation, 1,59% de blancs, 5,73% de nuls. La liste de Yves Rosse est élue.

La Celle-Saint-Avant : 48,72% de participation, 1,95% de blancs, 7,8% de nuls. Election de la liste de Yannick Perot.

Chouzé-sur-Loire : 35,79% de participation, élection de la liste de Gilles Thibault.

Ligueil : élection de la liste de Michel Guignaudeau. 48,59% de participation.

Mazières-de-Touraine : élection de la liste de Thierry Eloy avec 45,61% de votants, 5,53% de votes blancs, 4,2% de nuls.

22h10 :

Les résultats d’autres communes…

Abilly : victoire de la liste de Christophe Duon à 83,27% face à Jean-Claude Parison. 14 sièges obtenus d’un côté, un seul de l’autre. 66,13% de participation.

Savigny-en-Véron : 68,36% pour la liste de Geneviève Haillot-Ensarguet opposée à celle de Gilles Mortier qui obtient 3 sièges sur 19. 56,63% de participation.

Francueil : 53,42% des voix et 12 sièges sur 15 pour la liste de Pierre Ehlinger face à Pascal Offre. 50% de participation.

Charentilly : 40,85% pour la liste de Patrick Lehagre battu par Valérie Bouin qui recueille 59,15% et 12 sièges sur 15. 57,52% de votants.

Claude Pain s’impose à Sant-Antoine-du-Rcoher avec 61,96% des voix. Laurent Travers à 38%. 56,7% de votants.

Pierre Morin l’emporte à Noizay avec 62,23% et 12 des 15 sièges. Les 3 autres pour la liste de Willy Guignard. 60,23% de votants.

L’Ile-Bouchard : Nathalie Vigneau gagne avec sa liste. 58,43% et le reste pour Valérie Bouchaud-Violleau. 55,81% de participation.

Genillé : victoire de la liste de Henri Alfandari avec 66,49%, 16 des 19 sièges, les trois autres pour la liste de Daniel Normand. 63,76% de participation.

22h00 :

Vouvray : 69,93% des voix pour la liste de Brigitte Pineau devant Patrick Aulagnier; 51,07% de participation.

Saint-Epain : 60,57% pour Florence Boullier et sa liste devant Natacha Decourt. 64,27% de votants.

Descartes : il y avait trois listes et celle de Bruno Mereau l’emporte d’un cheveu au premier tour avec 50,13% des voix. 36,03% des voix pour Maryline Collin-Louault. Sylvain Henon fait 13,83%. 55,65% de votants.

Luynes : le maire sortant Bertrand Ritouret est réélu avec 61% des voix et 24 sèges sur 29 au conseil municipal. Les 5 autres pour la liste de Yoann Lafaux. 50,16% de participation.

Esvres : victoire de la liste de Jean-Christophe Gassot face à Flore Massicard. 71,72% des voix et 25 des 29 sièges du conseil. 45,14% de participation.

Cinq-Mars-la-Pile : il y avait trois listes et celle de Sylvie Pointrau s’impose au 1er tour avec 51,7% des voix, 21 sièges sur 27. 4 sièges et 31,98% pour la liste de Marie-Noëlle Dauendorffer. 2 ièges et 16,32% pour la liste de Jean Becq de Fouquières. 47,49% de participation.

Vernou-sur-Brenne : une seule liste, celle de Pascale Devallée. Elue avec 37,78% de participation. 2,33% de votes blancs, 3,29% de nuls.

Larçay : une seule liste, celle de Jean-François Cessa. Elue avec 34,54% de participation.

21h50 :



Une seule liste à Savonnières… Nathalie Savaton et son équipe sont élus avec 31,41% de votants.

A Parçay-Meslay, la seule liste était celle de Bruno Fenet. Elle est élue avec 36,29% de participation.

Neuvy-le-Roi : la listye de Flavien Thelisson est élue avec 41,27% de votants.

A Manthelan où on a vu des assesseurs en combinaison de protection intégrale contre le coronavirus, une seule liste : celle de Marie-Eve Millon. Elle est élue avec 42,84% de participation, 3,05% de votes blancs et 8,73% de nuls.

La-Croix-en-Touraine : la liste de Michèle Gasnier est élue avec 33,12% de participation.

Des résultats partiels à Saint-Pierre-des-Corps : Emmanuel François et Michel Soulas sont au coude à coude en tête autour de 30%, Cyrille Jeanne est loin derrière à 15%, les autres ne seraient pas en mesure de se qualifier pour le second tour.

21h40 :

Les résultats de Bourgueil ont été actualisés : Benoit Baranger s’impose avec 55,23%. 47,13% de participation.

Rochecorbon : 65,38% pour la liste d’Emmanuel Duménil face à Christophe Malbrant. 52,69% de votants.

Saint-Martin-le-Beau : l’ex députée européenne Angélique Delahaye, figure locale du parti Les Républicains, est battue en ne recueillant que 39,03% des voix. Alain Schnel voit donc sa liste triompher avec 60,97%. 49,67% de votants.

Château-Renault : Brigitte Dupuis – par ailleurs conseillère départemental – frôle la victoire au 1er tour et recueille 48,9% des voix. Le candidat du maire sortant qui ne se représente pas, Nordine Boumaraf, est distancé avec 36,07%. Luca Leroy à 15,03%. 51,3% de votants.

Richelieu : dans cette ville ou l’ex ministre Hervé Novelli a choisi de se retirer de la mairie, Etienne Martegoutte – président de l’Agence Départementale du Tourisme – s’impose avec 55,18% des voix face à Philippe Naudeau. 59,29% de participation.

A Mettray, une seule liste avec le maire sortant Philippe Clémot à sa tête; Seulement 28,81% de votants.

21h30 :

Le maire de Fondettes Cédric De Oliveira peut repartir pour un second mandat. Malgré une fin de campagne marquée par des tensions avec le camp de son opposant Charles Girardin, il rassemble 78,7% des voix. 51,79% des électeurs se sont déplacés.

A Loches où on a longtemps cru qu’il n’y aurait qu’une liste, le maire sortant Marc Angenault rassemble 65,37% des voix face à l’équipe d’Adrien Painchault. Seulement 37,75% de votants, un chiffre très faible.

A Sainte-Maure-de-Touraine, le maire sortant Michel Champigny gagne face à Samuel D’Eu avec 59,56%. 57,67% de votants.

Sorigny : le maire sortant Alain Esnault 58,38% face à Francine Gaboriau. 56,98% de votants.

Véretz : victoire de Gilles Augereau avec 55,31% devant Jean-Marc Hemme. 49,99% de votants.

Semblançay : victoire d’Antoine Trystram avec 56,94% devant Peggy Plou. 60,6% de votants.

Saint-Paterne-Racan : 67,88% pour Eric Lapleau devant Jacky Yves Pierre Orgeur. 58,43% de votants.

21h20 :

Coup de semonce à Ballan-Miré où, malgré trois listes, le maire sortant Alexandre Chas est battu dès le 1er tour. Son opposant Thierry Chailloux est élu avec 54,88% des voix, 35,95% pour Alexandre Chas. Le RN avait une liste avec Juan Carreno, l’une des deux seules du parti dans le département. Il est à 9,17%. 50,01% des électeurs se sont déplacés.

21h15 :

Tours : Résultats partiels, il reste encore les résultats de 11 bureaux.

Emmanuel Denis est en tête avec 35,4%, suivi du maire sortant Christophe Bouchet avec 25,21% des voix et Benoist Pierre avec 12,47%.

Les autres listes sont éliminées : Gilles Godefroy (5,87%), Claude Bourdin (5,71%), Xavier Dateu (4,89%), Nicolas Gatreau (4,79%), Michaël Cortot (2,36%), Philippe Lacaïle (1,54%), Thomas Jouhannaud (1,14%) et Carole Charrier (0,6%).

Les résultats continuent d’arriver :

Saint-Genouph : victoire de la liste de Patricia Suard avec 66,01% devant Jean-Baptiste Decarpentrie dans cette commune où le maire ne se représentait pas. 55,5% de participation.

Preuilly-sur-Claise : 3 listes et l’une d’elles élue au 1er tour, celle de Jean-Paul Charrier avec 57,68%, 28% pour Mathieu Barthélémy, Patrick Cron à 14,52%

Veigné : l’équipe du maire Patrick Michaud l’emporte avec 65,78% devant Didier Laumond. 43% de participation.

Saint-Etienne-de-Chigny : la liste de Régis Sauc gagne avec 56,48%, 48,23% des de votants. Philippe Parent fait 43,52%.

Pont-de-Ruan : Michelle Duvault s’impose face à Hervé Kieffer. Elle recueille 54,59%, 61,49% de participation.

Noyant-de-Touraine : 61,88% pour la liste de Théo Champion-Bodin qui était opposée à Michele Jupillé. 64,83% de participation.

Neuillé-Pont-Pierre : victoire avec 75,62% pour Michel Jollivet devant Muriel Sabarots. 56,58% de participation.

Montbazon : 68,87% pour la liste de Sylvie Giner devant Frédéric Bontoux. 50,61% de participation.

Bléré : Fabien Nebel s’impose avec 70,46% pour sa liste, devant Jean-Serge Rafel. 43,04% de participation.

Monnaie : 63,67% pour Olivier Viemont devant Jean-Marc Scinel et 4,99% de participation.

21h10 :

A Joué-les-Tours, Frédéric Augis est élu avec 58,27% des voix devant Francis Gérard qui a récolté 23,85% des voix, Laurence Hervé (11,94%), Drice Benama (3,36%), Kevin Gardeau (2,58%).

21h05 :

Nous avons les résultats d’Amboise : Brice Ravier est en tête avec 36,68% des voix (c’est le candidat qui représente le maire sortant). Thierry Boutard pour la droite suit avec 28,98%, 18,16% pour Sandra Guichard et Christophe Galland à 16,18%. 42,69% de participation.

Cérelles : Guy Poulle l’emporte avec 60,36% face à Théo Baude. 59,26% de votants.

21h00 :

A Avoine, la liste de Didier Godoy s’impose avec 54,1% des voix face à Patricie Charrier. 55,53% de votants.

A Beaumont-Louestault, il y avait 3 listes et celle de Jean-Paul Robert l’emporte au 1er tour avec 57,9% des voix. Le directeur de la police municipale de Tours Nicolas Galdéano qui menait une liste est 2e avec 24,14%, 17,96% pour Stéphane Beguier. 63,73% de participation.

A Chanceaux-sur-Choisille, il y aura un 2e tour car aucune des trois listes n’obtient la majorité absolue; 43,13% pour Patrick Deletang (maire sortant), 35,76% pour Gérard Daviet, et Patrick Etesse à 21,1%. 52% de votants.

Ambillou, liste de Bruno Chevreux élue avec 39,51% de participation, 1,88% de blancs, 3,92% de nuls

Auzouer-en-Touraine, liste de Jean-Claude Baglan élue avec 26,87% de votants, 1,32% de blancs, 4,48% de nuls

Chambourg-sur-Indre, liste de Arnaud Bihour élue avec 37,19% de votants, 1,28% de blancs, 4,42% de nuls

Chançay, liste de François Lalot élue avec 37,5% de votants, 1,48% de blancs et 6,3% de nuls

Chargé, liste de Pascal Dupré élue avec 38,43% de votants

Civray-de-Touraine, liste de Fanny Hermange élue avec 27,69% de participation

20h50 :

Villandry : Maria Lepine et son équipe battent nettement la liste de Jean-Marie Métais avec 73,18% des voix, 60,21% de participation

Savigné-sur-Lathan : il y avait 3 listes et aucune n’emporte la majorité absolue. Les 3 sont en capacité de se maintenir au second tour. En tête celle de Hugues Brun à 39,49% devant Frédéric Goutard (36,41%), 24,09% pour Nicolas Lamoureux. 57,59% de participation

Saché : 72,77% pour la liste de Stéphane Augu devant Christine Pled Minier, 61,61% de participation

Reugny : Nicolas Toker l’emporte avec 71,99% devant Christiane Lavaletyte. 50,08% de participation

20h47 :

Chinon : La commune enregistre 47% de participation. Ce sera un duel Dupont Baumel au deuxième tour des municipales. La liste de Jean-Luc Dupont, le marie sortant, obtient 45,85% des voix, celle de Laurent Baumel 37,87%. La liste de Fabienne Colboc obtient 9,55% des voix et est donc éliminée du scrutin. La députée de la 4e circonscription a annoncé qu’elle pourrait soutenir une des deux listes, rappelant qu’elle même et plusieurs de ses colistiers étaient de tradition de centre gauche.

20h35 :

Huismes : la liste de Denis Moutardier bat celle de Lionel Hegron avec 78,21% des voix, 55,59% de participation

Cléré-les-Pins : la liste de Benoit Barot s’impose avec 62,1% des voix, 63,72% de participation face à la liste de Patrick Guiet

La-Chapelle-sur-Loire : la liste de Paul Guignard s’impose face à celle d’Hubert De Champs (58,79%, 51% de votants)

Bourgueil : Benoit Baranger et sa liste l’emportent face à Georges Roccon et son équipe (55,23%, 47,13% de participation)

Azay-sur-Cher : la liste de Janick Alary devance celle de Martial Auger avec 70,59% des voix, 48,2% de participation

20h15 :

Voici quelques communes avec une seule liste :

Villeperdue, liste de Frédéric Dupey : élue avec 40,59% de votants

Villedômer, liste de Chantal Gonzalez-Bourges : élue avec 41,54% de votants

Vallères, liste de Jean-Luc Cadiou : élue avec 41,36% de votants, 5% de blancs, 4% de nuls

Saint-Roch, liste d’Alain Anceau : élue avec 37,24% de votants

Saint-Ouen-lesVignes, liste de Philippe Déniau : élue avec 44,76% de votants

Rouziers-de-Touraine, liste de Philippe Behaegel : élue avec 49,32% de votants

Rivarennes, liste d’Agnès Bureau : élue avec 41,32% de votants, 3,5% de blancs, 4,26% de nuls

Rigny-Ussé, liste de Michel Desmolles : élue avec 37,6% de votants, 7,8% de blancs, 9,19% de nuls

20h05 :

Les premiers résultats sont arrivés, nous privilégions ici les communes avec plusieurs listes en compétition :

A Château-la-Vallière, la liste Agissons Ensemble de Patricia Depoix est battue par Jean-Claude Gauthier (Avec Vous) qui rassemble 60,20% des voix. 5% de participation.

A La-Membrolle-sur-Choisille, la liste du maire sortant Sébastien Marais est réélue avec 58,66% des voix, 53,2% de votants.

19h20 :

Depuis quelques minutes, le dépouillement a commencé à Tours devant un public au complet. 100 personnes ont pu entrer dans l’hôtel de ville pour suivre le décompte.

17h :

Le taux de participation départemental est de 34,17% contre 55,69% au 1er tour en 2014. La baisse est vertigineuse. Dans le Loir-et-Cher, 45,23% de personnes ont voté (52,35% en 2014), 38,7% dans le Loiret (57,84% en 2014).

Le taux de participation de Tours était de 32,54% à 17 heures. Dans les quartiers Nord et Sud de la ville, le taux de participation s’élèverait à 25%.

A Langeais, où trois listes se présentent, il y aurait 55% de participation.

17h50 :

En raison de l’épidémie de coronavirus, l’hôtel de ville n’accueille que 100 personnes pour observer le dépouillement. Vous pourrez suivre les résultats en direct sur www.tours.fr à partir de 20h.

12h15 :

A midi, le taux de participation en Indre-et-Loire est de 17,44% contre 21,5% à la même heure lors du 1er tour de scrutin en 2014. Ce chiffre est plus faible qu’au niveau national (18,38% selon le ministère de l’intérieur). Il est aussi plus faible que dans d’autres départements de la région : 18,72% dans le Loiret (25,46% en 2014) et 22,71% dans le Loir-et-Cher (20,19% en 2014).

11h58 :

Dans plusieurs communes comme ici à Tours, des stylos ont été mis à disposition du public pour signer les feuilles d'émargement. Ils sont à usage unique, on peut parfois les remporter après (à Saint-Avertin) ou alors ils sont désinfectés pour resservir (à Tours). 7 000 stylos ont été commandés à Saint-Avertin, un grand nombre également à La Riche. Il est aussi conseillé de venir avec son propre stylo.

11h45 :

En attendant le premier taux de participation de la journée qui tombera à midi, une certitude : il n’y a pas foule dans les isoloirs. Quand on observe des queues, c’est pour réguler le nombre d’électrices et d’électeurs présents au même moment à l’intérieur des bureaux.

Sur les réseaux sociaux, de nombreuses personnes indiquent qu’elles n’iront pas voter de peur d’être contaminées par le coronavirus. Elles appellent au report du scrutin, et dénoncent une incohérence du gouvernement. L’épidémie cause d’autres difficultés : à Tours, il manquait un peu de monde pour tenir les bureaux, car des présidents et assesseurs se sont désistés pour se protéger du Covid-19. Aux Deux-Lions, il a fallu nommer en dernière minute un président de bureau parmi les assesseurs pour maintenir le scrutin.

Et comme si la situation sanitaire ne suffisait pas, plusieurs personnes se plaignent de ne pas avoir reçu la propagande électorale et les bulletins par La Poste comme c’est de coutume. Que ce soit à Tours ou dans d’autres communes.