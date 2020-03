[L’asso du moment] Des énigmes à tous les coins de rue : l’ARTT37 lance sa saison 2020

Avec un nouveau rallye à Montrésor.

[L’asso du moment] c’est une rubrique d’Info Tours pour découvrir les activités des associations en Indre-et-Loire. N’hésitez pas à vous faire connaître en contactant notre rédaction par mail.

Leur association existe depuis 3 ans et demi mais Laurent Clave et François Brito conçoivent des énigmes et des chasses au trésor depuis beaucoup plus longtemps… « Avant on faisait ça pour les amis puis on a décidé de professionnaliser les choses » expliquent les deux hommes, basés à Joué-lès-Tours.

ARTT signifie Aventure Rallye Touristique Tourangeau. « Nous organisons des rallyes à visée patrimoniale pour les entreprises ou les groupes. Nous en avons déjà imaginé 13 et nous en créons un de plus chaque année. » Pour 2020 ce sera à Montrésor, La légende du lézard. Et l’année prochaine certainement dans le secteur de Preuilly-sur-Claise.

A pied ou en voiture, les rallyes de l’ARTT occupent souvent toute une journée, avec récompenses pour les meilleurs éléments. C’est un enchaînement d’énigmes et de découvertes dans des coins de Touraine pas forcément connus de tous :

« Si on va à Azay-le-Rideau, on ne passe pas le château. »

Le matin, Laurent et François remettent un livret aux différentes équipes (3 à 5 personnes) et les recroisent au fil des épreuves pour les accompagner. Pour préparer le contenu, les deux hommes multiplient les recherches historiques et les rencontres, n’hésitant pas à s’inviter dans quelques lieux privés pour y dénicher des complices.

« Les gens connaissent la Vallée de Courtineau mais quand on leur demande si ils y ont déjà été, souvent, ils disent que non » déplorent les fondateurs d’ARTT37 qui se donnent pour objectif de dévoiler les trésors méconnus d’Indre-et-Loire afin d’encourager les personnes qui partent à l’aventure avec eux à retourner sur les lieux dans l’avenir. Et pour celles et ceux qui s’inquiètent : « pas besoin d’être historiens ! » Et même si Internet sert parfois à résoudre certaines énigmes, dans d’autres cas utiliser Google sera complètement inutile.

« Nous parions également sur l’humour pour apprendre en s’amusant. »

La 1ère sortie d’ARTT37 en 2020 est prévue le 28 mars. Pour les tarifs comptez une dizaine d’€ à la journée et il est possible de venir seul(e) mais vous serez alors rattaché(e) à une équipe. Les enfants sont les bienvenus à partir de 8 ans.

Olivier Collet