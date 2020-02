3 choses à savoir sur le nouveau concours de Miss Indre-et-Loire créé cette année

Les inscriptions sont ouvertes.

Chaque année la région Centre-Val de Loire envoie une représentante pour participer à l’élection de Miss France. En décembre 2019, la Tourangelle Jade Simon-Abadie (photo) s’y est d’ailleurs distinguée car son expression de surprise au moment où elle apprend sa sélection dans les 12 finalistes a fait le tour d’Internet, ce qui a boosté par ricochet sa popularité sur les réseaux sociaux. En dépit de nombreuses critiques envers ce type de concours et de cérémonie que certains jugent sexiste, il y a toujours beaucoup de jeunes femmes qui ont envie de vivre une telle aventure. Au point qu’en 2020 l’Indre-et-Loire va élire sa Miss.

Voici ce qu’on peut vous dire avant l’élection…

La soirée est prévue le 30 mai :

Ce sera à partir de 20h dans la salle de spectacle La Parenthèse à Ballan-Miré. La lauréate sera automatiquement qualifiée pour le concours de Miss Centre-Val de Loire comme les autres miss départementales. Le public participera activement au vote.

Qui peut candidater ?

Les jeunes femmes de 18 à 24 ans qui mesurent au moins 1m70. Elles doivent s’inscrire avant le 30 avril via le site http://misscentre.fr/inscription ou via le mail [email protected].

Comment se déroulera l’élection ?

Elle aura lieu au cœur d’une soirée de gala avec un défilé en robe de soirée, un autre en maillot de bain et un troisième sur le thème du charleston. En seconde partie, le show des Miss vedettes réunira les Miss départementales et les deux Miss régionales du Centre et de l'Auvergne. Enfin, on attend le Grand Magicien Illusionniste Fabrice Amaury. Un programme orchestré par le délégué du comité Miss France dans la région Jean-Jacques Sabourgin et une ex Miss Centre-Val de Loire Cassandre Joris.

La page Facebook de Miss Indre-et-Loire.

A noter qu’il existe plusieurs autres concours de beauté en Centre-Val de Loire, pour des jeunes femmes qui n’ont pas 18 ans ou celles qui affirment leurs rondeurs. Il existe également un concours pour les garçons.