[En vitrine] Le bon plan de Fondettes : la boutique du lycée agricole

On ne fait qu’apprendre à l’Agrocampus de Fondettes ! L’établissement compte un millier d’apprenantes et d’apprenants, que ce soit dans les classes de lycée, en BTS, au CFA ou en formation spécifique. Pour ses différents cursus, il dispose de 350ha de terres avec 400 moutons, une centaine de vaches laitières ou encore 25ha de vignes dans le Chinonais. On y trouve également des serres pour les productions de plantes, de fleurs et de légumes. Finalement, le lycée agricole fondettois est une exploitation agricole comme les autres avec ses propres produits. Une partie est consommée sur place à la cantine… Le reste est vendu. Et ce n’est pas forcément très connu…

La production de lait est traitée par la Laiterie de Verneuil avant de revenir au lycée pour être travaillée par les apprenants, une partie des légumes va à des restaurateurs mais il y a aussi une boutique, directement installée au cœur du campus.

Ouverte le samedi matin et, depuis peu, le jeudi matin et le jeudi après-midi, elle propose les vins blancs, rouges et rosés du domaine chinonais, et on peut y acheter de la viande d’agneau quand c’est la saison (les bêtes viennent juste de naître au mois de janvier). Il y a également possibilité d’acheter des plantes, des plants de légumes voire du terreau et des chrysanthèmes au moment de la Toussaint. Bref toute une panoplie, « d’ailleurs nous avons vocation à ouvrir cette boutique davantage » nous expliquent le directeur Jean-Pierre Genet et son adjointe Lydie Carlier.

Les produits en question sont bio pour la plupart, et comparables aux pris du marché voire inférieurs (moins de 20€ le kilo de viande d’agneau en colis).

« Nous cherchons à nous faire connaître car l’information n’est pas encore très répandue » explique le duo à la tête de l’établissement. Néanmoins, la Foire aux Vins annuelle de l’Agrocampus attire beaucoup de monde à chaque édition en novembre (plusieurs milliers de personnes) de même que les portes ouvertes des serres qui sont organisées chaque année au printemps. Ajoutons que la gestion de la partie vente est d’ailleurs incluse dans le programme de formation vu qu’il y a de plus en plus d’exploitations qui ont leur magasin ou font les marchés.

