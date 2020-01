Ma Petite Madelaine : le magasin C&A va fermer

Victime de la politique nationale du groupe.

Ça ne va pas très bien dans le monde de la fast fashion, ces enseignes réputées pour vendre des vêtements à petits prix en renouvelant fréquemment leurs collections. Après Tati, l’enseigne C&A vient d’annoncer un deuxième plan d’économies en quelques mois, la précédente saignée remontant à avril 2019 (14 fermetures). Encore une fois, le centre commercial Ma Petite Madelaine de Chambray-lès-Tours est touché.

Alors qu’elle a récemment inauguré en grandes pompes un magasin H&M (avec queue monstre à l’entrée), la dernière-née des zones commerciales de l’agglomération tourangelle va connaître une nouvelle fermeture de grande marque. Tati avait été transformé en Gifi, et maintenant voici donc que C&A place son point de vente chambraisien dans la liste de ceux qui doivent fermer d’ici quelques mois faute de rentabilité suffisante de la division française de cette marque originaire des Pays-Bas. 6 postes sont concernés dans la boutique.

C&A compte au total deux vitrines en Indre-et-Loire, la 2e étant située Rue Nationale à Tours. Ce magasin emblématique sur plusieurs étages n’est pas menacé à ce jour. On notera que d’autres grandes villes sont touchées par la décision de la direction comme Toulon ou Toulouse. Mais pas les adresses les plus prestigieuses comme celles de la Rue de Rivoli et du Boulevard Hausmann à Paris. Dans toute la France ce sont 200 emplois qui doivent être supprimés et 30 rideaux définitivement baissés.