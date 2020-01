300 nouveaux emplois à Tours pour sécuriser les transactions électroniques de demain

L'entreprise Worldline, leader européen sur le marché se développe à Tours.

C’est le genre de bonnes nouvelles bonnes à prendre pour un territoire. Implanté à Tours depuis 2008, l’entreprise Worldline, spécialisée dans les paiements et transactions financières en ligne, va investir 9 millions d’euros dans les trois prochaines années sur ses sites de Blois et de Tours, avec à la clé la création de 300 nouveaux emplois.

Aujourd’hui Worldline c’est 250 emplois sur Tours, le double à Blois. D’ici trois ans, la capitale tourangelle en comptera deux cent de plus et celle du Loir-et-Cher une centaine. C’est ce qu’ont annoncé les dirigeants de cet entreprise qui réalise 2,2 milliards de chiffre d’affaires par an.

Worldline, ce nom ne vous dit sûrement rien, pourtant vous utilisez certainement ses services. « En moyenne un français moyen l’utilise trois fois par jour sans le savoir » plaisante même Claude France, directrice générale de l’entreprise (en photo) qui emploie 11 000 personnes dans le monde. Worldline est en effet spécialisée dans les paiements électroniques (achats en ligne, virements bancaires, cartes de transports dématérialisées…) et a pour clients Auchan, BNP, les cartes Dejeuner, Sesame Vitale, Renault…

Un secteur qui nécessite de constantes évolutions, notamment sur les questions de sécurisation. C’est pour répondre à ces enjeux que l’entreprise ouvre un centre de Recherches et Développement (R&D) sur ses deux sites ligériens. Dans un premier temps, 20 personnes y travailleront avant le recrutement donc de 300 personnes, dans ce secteur où la croissance est prévue à deux chiffres assure-t-on du côté de l’entreprise.

Une implantation évidement saluée par les pouvoirs publics qui ont accompagné ce développement. La Région Centre-Val de Loire va d’ailleurs contribuer au financement de ce nouveau centre de R&D à hauteur de 1,2 millions d’euros.