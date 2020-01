Tours Métropole veut investir 114 millions d'euros en 2020

Voici les principaux chiffres présentés au rapport d'orientations budgétaires de Tours Métropole ce lundi soir.

206,2 millions d'euros :

C'est le montant du budget de fonctionnement prévisionnel pour 2020. Cela correspond au montant des recettes prévues par la Métropole. Elles sont en hausse de 4,9 millions par rapport au budget primitif de 2019.

185,7 millions d'euros :

C'est à l'inverse les dépenses de fonctionnement prévues. Elles sont en hausse également de 3 millions d'euros.

36,6 millions d'euros :

L'autofinancement 2020 de la Métropole, c’est-à-dire la marge du budget de fonctionnement reversé pour l’investissement devrait s'élever à 36,6 millions d'euros.

114 millions d'euros :

Le montant des investissements en 2020 devrait être de 144 millions d’euros Pour financer en partie ces investissements, la Métropole va contracter 13,4 millions d'emprunts nouveaux.

26,4 millions :

L’investissement de la voirie est conséquent avec 26,4 millions d’euros. Autres investissements importants : Le Centre Aquatique Métropolitain de Fondettes pour 4,5 Millions d’euros ou encore des aménagements vélos pour le même montant. A noter que 3 millions d’euros sont fléchés également pour les études des nouvelles lignes de tramway.

380,2 millions d'euros :

C'est le montant de l'encours de la dette de la Métropole au 31 décembre 2019. Ce chiffre était de 393,6 millions d'euros un an plus tôt et de 420 millions en 2014). Cette dette repose essentiellement sur la première ligne de tramway (245,6 millions fin 2019).

74,3

C’est le pourcentage de réalisations des investissements prévus en 2019. Un chiffre en forte hausse puisque l’année précédente ce total était de 64,2% et seulement de 48,2% en 2017.