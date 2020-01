Philippe Briand en grande forme pour les voeux à Saint-Cyr-sur-Loire

Show et bilan de l'année étaient au programme...

Dans le lot des cérémonies des vœux des différentes communes, il y a celles faite dans la sobriété, celles où les maires s’adonnent à ce passage obligé avec une certaine solennité et puis il y a celle de Saint-Cyr-sur-Loire, commune du maire Philippe Briand.

Il ne fait aucun doute que contrairement à certains de ses confrères, Philippe Briand aime l’exercice. L’occasion chaque année pour lui de faire le show au sein d’une salle Escale toujours pleine. La cérémonie 2020 n’aura pas dérogé à la règle. Sur scène, jeux de lumières, musique d’ambiance entraînante et un maire à l’aise, usant de mimiques, de bons mots et de blagues faisant rire une assistance forcément conquise d’avance.

Pour le reste, comme ses collègues maires des autres communes, Philippe Briand s’est attaché à retracer l’année 2019 de sa commune. Une année marquée notamment par l’inauguration des deux nouvelles écoles, avenue de la République, ou encore de la première tranche du nouveau quartier « Central Parc » au nord de la ville. Une année qui aura vu son lot de travaux également, notamment rue de la Mairie, ce qui a compliqué la circulation dans cette ville n’ayant que trois points d’entrée depuis la Loire. Un mal pour un bien pour le maire qui a justifié sa volonté de faire une vraie « entrée de ville ». La deuxième phase comprendra en effet une vaste rénovation de tout le secteur, notamment l’ancienne mairie actuellement en travaux pour devenir un espace pour les associations de la commune.

Sans surprise les questions de sécurité et de gestion de la dette ont été particulièrement abordées par le maire, qui s’est félicité du travail réalisé dans ces deux domaines, avec d’un côté l’installation de 10 caméras de surveillance supplémentaires en 2019 et de l’autre une dette par habitant qui s’élève à 1 003 euros et qui est remboursable en moins de 5 ans. De quoi faire dire à Philippe Briand que sa commune est « une ville où la vie est peut-être un peu plus douce qu’ailleurs. »