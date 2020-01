Une surprise pour conclure la cérémonie des voeux à Ballan-Miré

C'était à La Parenthèse

Pour la dernière présentation des vœux de la mandature à la population de Ballan-Miré Alexandre Chas était entouré de tout le conseil municipal dans une salle de la Parenthèse qui comme à l’accoutumée avait fait le plein.

Sur la scène, accompagné de la première adjointe Nadine Nowak, le maire a pendant une demi-heure abordé les grands dossiers de l’année écoulée : plan voirie ou encore création de l’entraide numérique. Afin de respecter la loi, aucun des projets de 2020 n’a été évoqué.

Une présentation rapide et simple, suivie d’une surprise : Hugues Vassal le photographe des stars mais aussi cofondateur de l’agence Gamma. Accompagné d’Anthony Fraysse, Mona da Rocha, et William Brocherioux véritable homme orchestre, Hugues Vassal a pendant une heure passionné son auditoire avec ses anecdotes, le tout illustré avec des chansons des artistes pour lesquels il fut parfois le confident, l’ami, et qui lui ont tous laissé un souvenir qu’il raconte avec beaucoup de tendresse et de sobriété. Le public présent leur a fait une véritable ovation à la fin du spectacle.

Roger Pichot