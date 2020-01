[#MIAM] Larçay, Veigné, Château-Renault... On sait où trouver les meilleures galettes des rois de Touraine

5 professionnels ont été récompensés ce jeudi.

[#MIAM] c'est la rubrique d'Info Tours dédiée à l'actualité gastronomique en Indre-et-Loire.

C'est une tradition du début d'année : on mange la galette des rois à l'épiphanie. Officiellement c'est le 6 janvier mais on voit la spécialité un peu plus tôt dans les boulangeries, voire avant Noël dans les supermarchés (sic).

Chaque année, la Fédération des Boulangers d'Indre-et-Loire organise un concours pour déterminer les meilleures galettes des rois du département, parmi les personnes prêtes à se lancer dans cette compétition. Comme l'année dernière, c'est le Château Royal d'Amboise qui a accueilli l'événement ce jeudi 2 janvier, avec pas moins de 80 galettes à goûter pour le jury.

Voici le palmarès dans la catégorie des galettes traditionnelles à la frangipane (avec des amandes) :

Les Blés de Demain à Veigné Aux Délices de Pierre à Château-Renault Aux Douceurs de Larçay

Voici le palmarès dans la catégorie galette chocolat revisitée :

La Cave à Pains de Saint-Martin-le-Beau Les Blés de Demain à Veigné La Roue des Saveurs à La-Membrolle-sur-Choisille

On notera donc que Les Blés de Demain figure dans les deux palmarès, la boulangerie s'étant également distinguée récemment pour ses croissants.