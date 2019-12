[Photos du jour] La rénovation des « Grands Arbres » bientôt terminée à la Rabaterie

66 logements à moderniser.

Des salles de bain et des peintures toutes neuves, des portes isolantes entre l’entrée et le garage, des volets roulants, une ventilation moderne, de l’isolation par l’extérieur… Voilà un échantillon de la liste des travaux en cours depuis plusieurs mois dans le secteur dit des Grands Arbres au nord du quartier de la Rabaterie de Saint-Pierre-des-Corps. C’est juste derrière les grandes tours, au pied de la Levée de la Loire.

Cette zone comporte 66 logements : en immeuble ou en maisons individuelles. Jusqu’au mois d’avril, Val Touraine Habitat y a engagé un vaste programme de rénovation pour moderniser les lieux de vie, et faire baisser les factures énergétiques. Selon les estimations du bailleur social, les foyers qui résident dans les maisons devraient par exemple économiser plus de 650€ par an. Désormais il s’agit de constructions classées en catégorie énergétique C contre E auparavant. Et ça se voit au quotidien. Depuis le chantier, un couple âgé ne met par exemple son chauffage que la nuit, et dans la journée sans radiateurs l’air ambiant de l’habitation reste à 19°. Seuls inconvénients : les nouvelles fenêtres sont moins grandes (donc moins de lumière) et ils entendent un peu plus le bruit de la route.

Si le chantier des maisons est terminé depuis plusieurs semaines, celui des appartements va se poursuivre jusqu’au printemps 2020. Là l’objectif c’est de passer d’un immeuble de classe énergétique C à B. Budget total des 2 opérations : 2,3 millions d’€. Au total, depuis 2015, Val Touraine Habitat a investi 22 millions d’€ sur Saint-Pierre-des-Corps, pour de la rénovation ou des constructions neuves. Le bailleur totalise près de 2 000 logements dans cette commune.