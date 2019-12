[Photos du jour] La maturité de Renan Luce à Ballan-Miré

L'interprète de "La Lettre" et des "Voisines" était de retour en Touraine.

Ce week-end, La Parenthèse de Ballan a revêtu sa tenue de gala pour accueillir Renan Luce pour une des premières dates de sa tournée avec son nouvel album tout simplement titré Renan Luce.

Sur scène, l'artiste est devenu plus mature et sans grands effets transporte le public dans son univers lyrique, mélancolique mais aussi poétique. Au fil de ses chansons il emporte avec des titres comme Berlin mais aussi Monsieur Marcel et bien évidemment des reprises de ses premiers tubes comme La lettre et Les voisines. Il nous prouve que le Renan Luce 2019 n'a rien à envier a ses grands aînés qui étaient Brel Bécaud, voire Léo Ferré.

Les 300 spectateurs conquis ont montré, avec plusieurs rappels, qu'ils avaient adhéré à son monde qu'il chante avec une voix de plus en plus assurée, accompagné par 4 musiciens qui font corps avec l'artiste sur scène. Au piano, violon : Christophe, au clavier accordéon : Xavier, Basse : Olivier et batterie : Mathieu. Après le spectacle, de nombreux spectateurs ont attendu pour la séance de dédicaces et de selfies à laquelle il s'est bien volontiers plié.

En première partie, une jeune chanteuse, Marjolaine seule en scène, accompagnée de sa guitare a prouvé s'il en était besoin que les talents sont légion à condition de savoir écouter et regarder.

Roger Pichot