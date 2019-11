[Sans filtre] « Il ne faut pas opposer homéopathie et médecine traditionnelle »

Les défenseurs de l'homéopathie s'organisent...

Depuis l’annonce d’Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, cet été de ne plus rembourser l’homéopathie à l’horizon 2021, suite aux recommandations de la Haute Autorité de Santé qui avait établi que l’homéopathie n’avait pas plus d’effet qu’un placebo, les professionnels du secteur tentent de faire face et de réagir. Alors que les laboratoires Boiron et Lehning ont saisi le Conseil d'État pour faire annuler les décrets prévoyant le déremboursement total de l'homéopathie, ces derniers accompagnés d’organisations de médecins et pharmaciens homéopathes et d’associations de patients, ont créé un collectif « MonHoméoMonChoix ».

Un collectif qui entend organiser 25 réunions publiques dans autant de villes de France, intitulées « les rencontres Santé Libre » A Tours, la rencontre se déroule le 27 novembre de 19h00 à 20h30, au Campus des métiers et de l'artisanat (7 rue Joseph Cugnot, Joué-lès-Tours) et est en partie organisée par Alexandra Lebourg, pharmacienne déléguée Boiron, à Notre Dame d’Oé.

Vous travaillez avec l’homéopathie depuis quand ?

Cela fait 25 ans que je suis pharmacienne et 13 ans que je travaille avec l’homéopathie. C’est un traitement qui est efficace notamment en complément de la médecine traditionnelle dans certains cas. Je crois qu’il ne faut pas opposer les deux.

Pourquoi selon vous l’homéopathie est-elle décriée ?

Il y a eu un bruit de fond permanent mais qui a été amplifié ces dernières années notamment sur le web et les réseaux sociaux qui ont amplifié cela. L’homéopathie est difficile à expliquer parce les mécanismes d’action ne sont pas connus, c’est ce qui pose problème pour ceux qui ne l’utilisent pas.

Comment se fait-il qu’aujourd’hui, il n’y ait pas d’avis scientifique tranché dessus ?

Ce que dit la Haute Autorité de Santé est que l’efficacité ne permet pas de maintenir le remboursement, mais il y a eu des tests qui ont mesuré son efficacité. Des chercheurs se sont penchés sur la question et les choses évoluent malgré tout.

Vous ressentez un impact sur les ventes de produits homéopathiques, depuis l’annonce d’Agnès Buzin de ne plus les rembourser en 2021 ?

Oui, évidemment, il faut dire que depuis deux ans il y a une campagne de dénigrement importante et cela ne s’arrange pas. Prochainement les médecins ne pourront plus mettre sur leur plaque « médecin homéopathe », certains diplômes en homéopathie ont été retirés de facs de médecine également.

En quoi « les rencontres Santé Libre » sont-elles importantes ?

Le but est d’informer et de donner la parole aux professionnels et aux patients. Dans une volonté de rapprocher les points de vue, on veut réaffirmer l’importance d’une médecine globale dont l’homéopathie fait partie intégrante.