[Sans Filtre] Les curieux de la nature prennent rendez-vous à Saint-Cyr-sur-Loire

Nature Ô Coeur a rassemblé un public nombreux

Le temps pluvieux le matin pouvait faire craindre une édition difficile. Finalement, grâce au soleil revenu l’après-midi, Nature Ô Cœur qui se tenait dans le très joli parc de la Perraudière à Saint-Cyr-sur-Loire, s’est non seulement tenu sans encombre mais a aussi rassemblé un public fourni.

Un événement organisé par la ville de Saint-Cyr-sur-Loire et qui entend promouvoir nature et questions environnementales. Benjamin Lecoq, directeur du pôle animations de la ville nous en parle plus :

Quel est le concept de Nature Ô Cœur ?

Le thème de cette année c’est « pour les curieux de nature. » C’est un événement pour ceux qui ont une appétence pour la nature dans son ensemble. Ils peuvent trouver ici des choses très variées, à la fois de la production horticole, des pépiniéristes, des fleurs, des plantes, des arbres…

Il y a aussi une démarche de sensibilisation ?

On a aussi un rôle d’éducation à l’environnement qui se manifeste notamment par le chapiteau de la découverte qui regroupe 5 associations cette année et dont le but est de remettre au centre du sujet des éléments fondamentaux de l’environnement. On travaille par exemple avec La Ligue de Protection des Oiseaux. On fait également une mise en avant sur les légumineuses par exemple…

Un événement comme celui-ci fait-il encore plus sens aujourd’hui alors que les questions environnementales sont de plus en plus présentes ?

Tout à fait et on pense qu’il y a un vrai enjeu pour des villes comme Saint-Cyr-sur-Loire qui est la troisième du département en nombres d’habitants, parce que les urbains sont aussi concernés par ces questions.

Quelques photos de cette édition 2019 :