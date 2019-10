Saison culturelle de Saint-Cyr-sur-Loire : 3 questions à Catherine Roussel

Directrice du service culturel de la ville.

Quel est le fil rouge de la saison culturelle de Saint-Cyr-sur-Loire ?

Catherine Roussel : Le fil rouge c’est le théâtre. Qu’il soit populaire ou classique, avec souvent des pièces qui ont un vécu. Nous avons aussi une volonté forte d’ouverture vers le théâtre contemporain.

C’est même devenu une marque de fabrique depuis plusieurs années.

Catherine Roussel : Les gens qui aiment le théâtre viennent à Saint-Cyr oui. Nous sommes dans une exigence artistique mais au service d’une accessibilité à tous également et je pense que c’est reconnu. De plus, nous avons un véritable projet de territoire autour, avec un projet avec l’école de musique par exemple. On travaille aussi avec l’éducation nationale ou l’université. On travaille encore autour d’événement comme Festhéa, le festival de théâtre amateur ou encore avec le festival Bruissements d’Elles qui permet d’accueillir un autre type de public.

Pour cette saison 2019-2020, avez-vous des coups de cœur à titre personnel ?

Catherine Roussel : Il y a « Jeune fille cherche Baby-sitting » par la Compagnie du Chat Pitre, le 24 mars dans le cadre de Bruissements d’Elles justement. C’est une très belle pièce. Il y a aussi « Assoiffés » de la compagnie Le Bruit de la Rouille, le 09 avril. Cela parle de la fragilité de la vie et du besoin de sens dans notre existence. C’est très touchant. Je dirais également « Part Dieu, Chant de Gare » par la compagnie Le Grand Nulle Part le 06 mai.En jeune public je citerais « Papiers Ciseaux Forêts Oiseaux » de la compagnie Groënland Paradise le 17 mars.

Pour tout connaître de la saison culturelle de Saint-Cyr-sur-Loire, rendez-vous ici