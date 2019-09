Saint-Pierre-des-Corps inaugure sa micro-crèche, ouverture officielle en novembre

Elle pourra accueillir 10 enfants.

Son adresse : 185 Avenue Stalingrad, à deux pas de la gare TGV. La ville de Saint-Pierre-des-Corps achève en ce moment la préparation de sa première micro-crèche, et pas la dernière. Elle est située dans la « Maison Durand » et comportera 10 places d’accueil pour les 0-3 ans une fois l’ouverture réalisée dans le courant du mois de novembre (pour l’instant, la mairie attend encore la livraison du mobilier). Le bâtiment tient son nom de celui qui l’a possédé de 1958 à 1985 : Jean Durand avant son rachat par le bailleur OPAC puis par la ville en 1992 pour y aménager un centre social.

Le lieu était en sommeil depuis 2014, il a donc fallu attendre 5 ans pour le voir revivre.

Le nouvel établissement dédié à la petite enfance proposera des contrats à la journée ou à la demi-journée selon les besoins des parents, et ce à partir des 10 semaines du bébé jusqu’à son entrée à l’école maternelle. 5 personnes y travailleront : une directrice et 4 agents, dont 3 qui étaient auparavant assistantes maternelles au sein de crèches familiales.

Le projet a nécessité un investissement de 175 000€.

Pour les inscriptions cela se passe au pôle petite enfance de la mairie et nécessite une validation par la commission d’attribution des places. Il faut justifier de son besoin de garde par son contrat de travail (CDD ou CDI) ou parce que l’on suit une formation.

L’ouverture d’une deuxième micro-crèche est d’ores et déjà envisagée dès 2020 sur la commune : elle sera située sur l’Avenue de la République. D’autres devraient suivre mais on ignore encore à quelle échéance, ainsi que leurs adresses. Rappelons que Saint-Pierre-des-Corps possède aussi une crèche familiale Rue Pierre-Brossolette, deux multi-accueils et un relais d’assistantes maternelles.

