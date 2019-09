[En forme] Les images du 30e triathlon de Joué-lès-Tours

C'était au Lac des Bretonnières.

Voilà qui fait partie des grands événements sportifs de la rentrée en Indre-et-Loire : le triathlon de Joué-lès-Tours au départ du Lac des Bretonnières. C'était ce week-end des 14 et 15 septembre avec un nombre de concurrentes et de concurrents très important : 1 100 au départ du trio d'épreuves natation - vélo - course à pied, le parcours étant à cheval sur les communes de Joué et de Ballan-Miré.

La manifestation était organisée par le Triathlon Club de Joué-lès-Tours, Laurent Depeigne y était pour vous ramener de belles images...