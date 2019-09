[Coup de pouce] Une journée sport, santé et handicap à Saint-Avertin

Ce samedi 14 septembre.

Avec [Coup de pouce], Info-Tours.fr fait un zoom sur une initiative tourangelle que nous estimons nécessaire d'encourager...

L'éducatrice sportive Virginie Rideau organise samedi 14 septembre de 9h à 17h30 la troisième journée « Sport Santé et Handicap » sur le site des Grands Champs à Saint-Avertin



"Cette journée est l’occasion de mobiliser clubs et associations pour favoriser conjointement le développement du sport en faveur des personnes en situation de handicap mental. Cela permet d’accorder aux personnes en situation de handicap davantage d’occasions d’être actives en vue d’accroître leur activité physique et leur santé. Il s’agit aussi d’une journée pour changer les regards et lever les appréhensions autour du handicap" explique-t-elle dans une présentation de l'événement.



Sur cette journée, plus de 300 personnes de différentes structures ADAPEI ou autres associations tourangelles sont attendues afin de découvrir les activités, partager et s’informer sur les clubs pouvant accueillir un public en situation de handicap. "L’idée étant de regrouper tous les clubs qui se sont engagés dans le développement du sport adapté afin que les familles, les structures et les personnes en situation de handicap aient l’occasion de les rencontrer sur une journée type forum où il est possible de prendre connaissance de ce qui existe sur le département" indique encore la professionnelle.

Au programme, notamment :

tir à l'arc, tennis de table, squash, volley, escalade ou pétanque le samedi en matinée

Vente de sandwichs et boissons le midi

conférence sur le sport adapté à 12h15

Initiations et découvertes dans l'après-midi, de 14h à 16h30

Accès gratuit.

Photo d'illustration.