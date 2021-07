Pour les enfants, du théâtre, un concert drôle... Que faire ce week-end en Touraine ?

6 idées sorties pour tous les goûts.

Chaque vendredi, Info Tours sélectionne les événements les plus séduisants des jours à venir en Indre-et-Loire. Voici ce qui vous attend d’ici le 25 juillet.

Dernier week-end d’En attendant les Beaux jours au Plessis...

Le château du Plessis accueille la 2e édition du festival En Attendant les Beaux-Jours. Ce week-end est la dernière occasion de profiter de cet événement transdisciplinaire, prenant possession à la fois du château et son très charmant parc. Pour ce dernier week-end, il y a aura notamment vendredi une après-midi carte blanche à l’Orchestre des Jeunes du Centre (ateliers, expositions… à partir de 15h), suivi d’un concert à 19h.

Samedi, cela débutera par de la danse théâtre avec Bulles -Intégrale » des compagnies Nadine Birtschansky et Cano Lopez. (15h).

De 16h à 20h, il y aura une carte blanche Arts Et Petites Personnes avec des ateliers musique-théâtre-arts plastiques- papier, jeux, contes avant un concert du groupe Grande dans le parc.

Enfin dimanche, il y aura du théâtre jeune public à 16h (L’Enfant Fourmi), et à 17h une pièce intitulée « Vestiges entre Cher Loire ».

A 19h, un concert-danse de Compania Léa Carlosema clôturera cette deuxième édition.

A noter que pour les spectacles dans le parc, le pass sanitaire est exigé, tandis que les spectacles à l’intérieur, limités à 50 personnes peuvent être vus sans pass. Toutes les entrées restent gratuites.

Infos sur https://www.facebook.com/Chateauplessislestours

Islette : Retour des apéros pique-nique...

A Azay-le-Rideau, le château de l’Islette restera ouvert jusqu’à 21h30 ce vendredi soir dans le cadre des apéros pique-nique proposés dans le parc sur les bords de l’Indre. Chacun peut amener à boire et à manger et profiter du concert de jazz de Patrick Filleul Trio à 19h30. Le viticulteur ridellois, Nicolas Paget sera également présent pour faire découvrir ses vins bio.

Le pass sanitaire est obligatoire. Le tarif est celui habituel (9,80 euros en plein tarif).

Infos sur https://www.chateaudelislette.fr

Les Inattendus célèbrent le jeune public...

Ce week-end Les Inattendus, l’événement culturel estival de la ville de Tours fera la part belle au jeune public avec ce vendredi 23 juillet à 17h30 à l’Espace Villeret, une représentation de « Le nez de cochon de Cyrano » par la Cie Jeux de Vilains (sur réservation au 02 47 74 56 05).

L’Eté du Théâtre Olympia se poursuit...

Ce vendredi et ce samedi, l’été du Théâtre Olympia présentera « Le début – création de l’ensemble artistique du T° » à 15h au centre dramatique.

Le pitch ? Une troupe de théâtre décide de mettre en scène la naissance de l'humanité, avec des marionnettes, du théâtre d'ombres, ou encore en chansons. Mais très vite une question se pose : parviendront-ils à nous raconter la toute première histoire ? Mais c'est quand ?

Pour réserver : https://cdntours.fr/l-ete-du-theatre-olympia

CCC OD : Une expo sur le rapport au travail...

La nouvelle exposition du CCC OD, « Variables d'épanouissement » est visible dans la galerie noire depuis ce vendredi. Le centre d’art est ouvert ce vendredi et samedi, sans pass sanitaire, la jauge étant limitée à 50 personnes dans le bâtiment. Cette exposition collective, faisant la part belle à l’outil vidéo interroge sur notre rapport au travail, sur l’impact de celui-ci sur nos vies, tout en s’interrogeant sur l’avenir. Une expo qui questionne et qui fait sens. A voir.

Infos sur https://www.cccod.fr/

Port Avertin : de la chanson humoristique ce vendredi soir...

La guinguette de Saint-Avertin accueille ce vendredi 23 Juillet à 21h, Tricot Combo, un quatuor de chanson Française humoristique et burlesque originaire de Vendée.

A la fois musiciens, chanteurs et comédiens, Jean-Guy, Jamel, Bison et le Baron surprennent le public par leurs jeux de scène constitués de chorégraphies, d'objets et de sketches.

Tricot Combo fait partie de la compagnie Moustache Production, collectif artistique, burlesque et fantaisiste crée en 2010 et regroupant à ce jour 4 formations.

Plus d’infos sur : https://www.facebook.com/guinguettesaintavertin