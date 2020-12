Gagnez un Almanach Illustré de la Touraine 2021

Avec les Editions Sutton

A l'occasion de sa sortie, Info Tours et les Editions Sutton vous proposent de gagner un exemplaire de L'Almanach Illustré de la Touraine 2021. Au fil des mois et des saisons, on découvre la Touraine d'hier et d'aujourd'hui : son patrimoine, ses histoires, sa gastronomie, ses personnages historiques, ses faits divers, ou encore ses traditions. Avec - de nombreux conseils pratiques et des infos étonnantes, cet almanach vous accompagnera tout au long de l'année 2021!

Pour jouer rien de plus simple, remplissez le formulaire ci-dessous avant le mardi 15 décembre 12h00, la gagnante ou le gagnant sera tiré au sort parmi les participants.