Des experts pour aider les entreprises en difficulté

Avec des rendez-vous tous les jeudis dans les locaux de la CCI Touraine

Créé en national il y a 20 ans, le CIP (Centre d’information sur la prévention des difficultés des entreprises) a une antenne en Indre-et-Loire depuis l’an passé. A l’initiative de l’ordre des experts-comptables, cette structure associative, entièrement bénévole, regroupe chaque jeudi dans les locaux de la CCI Touraine, trois experts, un juge honoraire du Tribunal de Commerce de Tours, un expert-comptable et un avocat pour aider des entrepreneurs en difficulté.

« Notre rôle n’est pas de se substituer aux conseils ordinaires des entreprises, mais d’être une cellule d’écoute bienveillante » explique l’experte-comptable, Claire Sellin.

Concrètement, chaque jeudi, les chefs d’entreprise peuvent prendre rendez-vous via un numéro vert et bénéficient d’une heure d’entretien environ avec les trois experts afin d’évoquer leurs difficultés et recevoir des conseils. « Ce qui se dit ne sort pas du bureau, il n’y a pas de traçabilité, le credo est la confidentialité, mais cela permet aux chefs d’entreprise d’avoir un regard extérieur sans idées préconçues sur leurs problématiques » explique notre interlocutrice.

Une structure qui prend d’autant plus de sens en cette année 2020 morose pour l’économie. « Face à la crise, les entreprises ont fait le dos rond jusqu’à l’automne » analyse Claire Sellin qui évoque de grandes craintes en revanche pour 2021. « Quand une entreprise a des difficultés, il est important d’intervenir le plus tôt possible, notre message c’est n’attendez pas qu’il soit trop tard, en général des solutions peuvent être trouvées si on intervient le plus en amont possible ».

Les rendez-vous au CIP 37 sont gratuits et chaque chef d’entreprise peut bénéficier d’un rendez-vous unique.

La page du CIP 37 : http://www.touraine.cci.fr/centre-dinformation-sur-la-pr%C3%A9vention-des-difficult%C3%A9s-des-entreprises-cip-37

