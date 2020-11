Plus de 140 cas de Covid à l'Ehpad de Loches

Le plus gros cluster du département

L'Ehpad Puygibault de Loches est touché par une diffusion de l'épidémie Covid-19 importante. En effet, 120 résidents (sur les 200 de l'établissement) et une vingtaine de membres du personnel ont été testés positifs au Covid-19 depuis la mi-octobre. L'information confirmée par l'ARS (Agence Régionale de Santé) ce vendredi a de quoi inquiéter, d'autant plus que depuis l'identification des premiers cas (trois personnes) le 16 octobre dernier, les visites avaient été interdites et les résidents placés en isolement dans leurs chambres.

Une situation forcément compliquée pour les proches des résidents, même si l'hôpital de Loches (dont dépend l'Ehpad) indique par communiqué de presse, qu'une communication hebdomadaire est faite à destination des familles des résidents.

Photo d'illustration