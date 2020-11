Sport et Covid : le point sur la saison des clubs tourangeaux

Entre championnats gelés et reports de journées…

Volley : pas de gel de la saison pour le moment

La suspension du championnat pendant le confinement était demandée par une majorité des clubs de Ligue A, en raison des pertes économiques liées au huis-clos en raison de l’absence de billetterie et de l’impact sur les partenariats et sponsors… Un coût estimé par le TVB entre 60 000 euros et 100 000 euros par match à domicile. Malgré cette demande, les instances dirigeantes du volley professionnel français ont décidé de ne pas aller dans le sens des clubs. Le comité de la Ligue Nationale de Volley a en effet décidé de reporter seulement la prochaine journée prévue le week-end prochain et de maintenir les suivantes.

En revanche, la Coupe de France 2020-2021 a été annulée par la Fédération Française de Volley-Ball afin d’alléger le calendrier.

Enfin, le format de la Ligue des Champions a été revu également. Les matchs allers-retours de chaque poule (Le TVB est avec Pérouse, Civitanova et Izmir) se dérouleront sous la forme de deux tournois. Tours recevra le premier de sa poule les 08, 09 et 10 décembre avant de se déplacer à Pérouse les 9, 10 et 11 février pour le deuxième tournoi.

Le calendrier du TVB en novembre (sauf modifications liées au COVID) :

Chaumont-TVB : le 14 novembre

TVB-Paris : le 21 novembre

Narbonne-TVB : le 28 novembre

Handball : les filles de Chambray restent sur le pont

Du côté de la Ligue Butagaz Energie, la première division du handball féminin, les clubs et la Ligue se sont accordés pour poursuivre le championnat pendant le confinement et ce malgré le huis-clos. Un choix expliqué en partie par le fait qu’il reste peu de journées avant la trêve internationale prévue entre le 18 novembre et le 06 janvier 2021 en raison de l’Euro qui se tiendra en décembre au Danemark et en Norvège.

Ce maintien n’est pas une simple affaire néanmoins avec un lot conséquent de matchs reportés en raison de cas positifs au Covid dans les différents effectifs. Une situation qui a un impact également sur la Coupe de France puisque la Fédération a décidé de revoir le format afin d’alléger le calendrier. (Pour l’instant la nouvelle formule n’a pas été dévoilée).

Concernant le CTHB, le calendrier des prochaines semaines (sauf modifications liées au COVID) sera le suivant :

Besançon-CTHB : Le 11 novembre

Nice-CTHB : Le 14 novembre

CTHB-Fleury : Le 18 novembre

A noter que la LFH et les clubs ont décidé en raison des huis-clos de diffuser sur les pages facebook des clubs, toutes les rencontres du championnat. Les amateurs de handball pourront donc encourager les Conquérantes à distance.

Les autres clubs de handball et notamment Saint-Cyr qui évolue en N1 masculine, ont vu de leur côté leurs championnats suspendus jusque fin décembre.

Basket : Pas de championnat pour l’UTBM

Du côté du basket, les joueurs de Tours sont mis au repos, enfin, au moins en ce qui concerne le championnat que les instances nationales ont décidé de suspendre tout le temps du confinement. En revanche il est laissé la possibilité aux clubs de s’entraîner bien sûr, mais aussi de jouer des matchs amicaux afin que les joueurs soient prêts dès que la reprise sera possible.

« La FFBB et l’ensemble des 52 clubs concernés, dont l’économie dépend du public et des partenaires institutionnels et privés, attendent maintenant du gouvernement un soutien fort et à la hauteur de leur situation très fragilisée » explique par ailleurs le communiqué publié mardi par les instances fédérales.

Hockey : Les Remparts dans l’attente d’une suspension générale

Les Remparts, club de hockey-sur-glace de Tours ne joueront pas le week-end prochain, la FFHG (Fédération Française de Hockey sur Glace) ayant décidé de suspendre la prochaine journée de championnat de D1, en attendant de se prononcer sur le plus long terme. La FFHG attend notamment des réponses de l’Etat en ce qui concerne la prise en charge du chômage partiel pour les joueurs avant de se décider sur un report de plusieurs semaines de la compétition. Une décision est attendue à l’issue du prochain Bureau Directeur de la Fédération qui se réunit de nouveau le lundi 09 novembre.

Rugby : Saison tronquée en Fédérale 3

La Fédération Française de Rugby a mis sur pause les championnats amateurs dont la Fédérale 3, niveau où évoluent notamment le SC Chinon, l’US Joué et l’US Tours. Le championnat ne reprendra au mieux que début janvier. La formule a également changé afin de pouvoir finir la saison. Il n’y aura donc pas de phase finale et le premier de la poule se verra automatiquement promu à l’échelon supérieur. Rappelons que pour le moment c’est l’US Tours qui occupe la place de leader de sa poule…

Football : les championnats à l’arrêt

En football tous les championnats amateurs sont pour l’instant suspendus jusqu’à la fin du confinement. Cela concerne aussi le National 3, division où évoluent les clubs de Tours, Avoine, Montlouis et le FC Ouest Tourangeau.