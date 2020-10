Confinement en Touraine : ce qu'il faut savoir vendredi 30 octobre

Vu l’évolution de la situation sanitaire et la mise en place d’un nouveau confinement, Info Tours, de façon conforme avec son rôle de média de proximité, se remet en cellule de crise, afin de vous livrer autant que possible, les dernières informations concernant le confinement et ses conséquences en Indre-et-Loire. Chaque jour, nous vous proposerons un tour d’horizon détaillé de la situation dans notre département, afin de vous informer au plus près de chez vous. Cette synthèse est réalisée à partir d’informations officielles et vérifiées, elle se veut la plus complète possible mais nous ne pouvons pas tout dire. Le modèle est similaire d'un article à l'autre mais de nouvelles informations sont ajoutées tous les jours (en gras ou en gros caractères). Vous trouverez par ailleurs plusieurs liens pour approfondir certains sujets. N’hésitez pas à consulter l’ensemble de nos articles et à nous contacter pour nous poser des questions ou nous signaler des informations. Notre adresse : [email protected].

----------------------

Le masque obligatoire dans les rues de Tours Métropole et d’Amboise dès 6 ans

La Préfète d’Indre-et-Loire a décidé d’étendre via un arrêté, le port du masque obligatoire dans les rues pour les enfants dès 6 ans dès ce vendredi.

Cette mesure s’applique dans les zones où le port du masque s’imposait déjà comme les 22 communes de Tours Métropole ou le centre-ville d’Amboise.

Le nouveau protocole sanitaire dans les écoles est disponible

Le gouvernement a publié ce vendredi le nouveau protocole sanitaire qui s’appliquera dans les écoles, collèges et lycées à partir de lundi. Ce protocole, plus contraignant que celui en vigueur depuis le mois de septembre entend notamment limiter les brassages entre les classes et impose le port du masque dès le CP.

Ce protocole doit maintenant être mis en application au niveau local, notamment sur les questions de cantine scolaire. Les informations à ce sujet devraient être données dans la journée par les communes.

En attendant vous pouvez retrouver le protocole national ici

Fil Bleu : pas de changements la semaine prochaine

Fil Bleu annonce qu’il n’y aura pas de changements dans son dispositif la semaine prochaine. La circulation des bus et des tramways se fera comme précédemment.

L’agence commerciale rue Charles Gille reste également ouverte.

Volley : une décision prise lundi pour la poursuite ou non du championnat de Ligue A

Même si les compétitions professionnelles sont toujours autorisées, la situation actuelle affecte les saisons en cours. Hier, nous vous annoncions ainsi que les deux prochaines journées de N1 en basket étaient d’ores et déjà reportées. En volley, le TVB qui a vu son match du week-end reporté en raison de 7 cas positifs au Covid dans son effectif, est en attente d’une décision de la Ligue Nationale de Volley qui se réunit ce lundi pour savoir si elle gèle la saison ou la poursuit. La problématique pour ce sport est que les modèles économiques des clubs reposent principalement sur la billetterie et qu’avec des matchs à huis-clos, les budgets des clubs se retrouvent grandement impactés.

Le CTHB poursuit sa saison de son côté

La Ligue Féminine de Handball (LFH) a indiqué de son côté que le comité de direction avait décidé de maintenir les rencontres prévues en Ligue Butagaz Energie en novembre. Ces dernières se dérouleront à huis-clos. Le CTHB recevra donc Nantes le 04 novembre avant de se déplacer à Besançon le 08. Quant au derby contre Fleury ce dimanche 1er novembre, les chambraisiennes sont dans l’attente des résultats de leur tests faits jeudi pour savoir si le match se tiendra.