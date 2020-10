Covid-19 : un nouveau confinement dès vendredi

Sur l'ensemble du pays

La nouvelle était autant attendue autant que crainte, elle n’aura finalement surpris personne. Le président de la République, Emmanuel Macron, a confirmé le retour au confinement pour l’ensemble du pays dès ce jeudi soir minuit et ce jusqu'au 1er décembre.



On croyait ne jamais avoir à revivre une telle situation, pourtant il faut se résoudre à ressortir les autorisations de sortie dès vendredi.

Face à la hausse de l’épidémie ces dernières semaines, Emmanuel Macron a donc décidé de recourir à un nouveau confinement, une solution pourtant écartée il y a encore peu.

Ce confinement sera néanmoins un peu différent de celui du printemps dernier. Voici l'essentiel des mesures annoncées :

Les crèches, écoles, collèges et lycées vont rester ouverts dans le cadre de nouveaux protocoles sanitaires qui restent à définir.

Il sera également autorisé de se rendre au travail, même si le télétravail est vivement encouragé par les autorités.

En revanche tous les rassemblements publics mais aussi les réunions privées seront interdites dès ce vendredi. Les établissements recevant du public comme les lieux culturels vont devoir également de nouveau fermer leurs portes.

Les bars et restaurants vont fermer également dès vendredi.

Concernant les commerces, seuls ceux jugés essentiels, les mêmes que lors du premier confinement, sont autorisés à rester ouverts, c’est-à-dire essentiellement ceux alimentaires.

A noter que les déplacements entre les régions seront prohibés, même si une tolérance sera appliquée d’ici lundi, pour permettre les retours de vacances de la Toussaint.

Concernant les déplacements internationaux, ils restent en revanche autorisés au sein de l’Union Européenne, mais les frontières de celle-ci avec l’extérieur sont fermées.

Après ces annonces, il reste beaucoup de questions et de détails non connus, ils devraient être précisés par le gouvernement ce jeudi à 18h30. Emmanuel Macron a expliqué de son côté qu'un nouveau point serait fait dans 15 jours et que selon l'évolution de la situation, ces mesures pourraient être éventuellement assouplies...