La saison culturelle de Montlouis en 5 vidéos

« Une saison culturelle c’est l’émanation d’une identité, celle de la commune. » C’est avec ces mots que Patrick Bourdy, maire adjoint de Montlouis-sur-Loire, a présenté la saison culturelle 2020-2021 qui animera la commune ligérienne. Parler à la population, proposer des chemins de traverse, heurter, confronter, faire parler… voici quelques mots forts de l’élu pour décrire la programmation au titre de « ombre et lumière ».

Une saison culturelle basée essentiellement à Ligéria qui accueillera par ailleurs la 34e édition du festival Jazz en Touraine de jeudi 17 septembre à dimanche 20 septembre, mais aussi au carroi de Arts, lieu d’expositions de peintures et photographies (une vingtaine au total) ou encore à la Médiathèque. A l’Espace Ligéria, la place est faite aux pièces de théâtre et aux concerts, pour l’instant tous en jauge assise (les soirées en partenariats avec le festival Les Courants sont d’ailleurs annulées pour cette raison). On y retrouvera notamment :

Les Wriggles le vendredi 06 novembre à 20h30

On ne présente plus la troupe chantante des Wriggles, revenue sur scène en 2019 avec l’album Complètement Red après plus de 10 années d’absence et sous une nouvelle formule. Un quintet vocal, drôle et grinçant.

Volo le vendredi 18 décembre à 20h30

Les frangins Volovitch présenteront leur 6e album « Avec son frère » sorti en début d’année. Leur chanson française de qualité fait toujours mouche avec des textes particulièrement bien amenés.

Ensemble Perspectives le jeudi 11 mars à 20h30

Avec Ensemble Perspectives, la musique classique rencontre les musiques actuelles. Un quintet vocal reprenant de façon classique et lyrique des artistes comme Purcell, Sting, Bowie… A voir et à entendre surtout

Panayotis Pascot le jeudi 15 avril à 20h30

L’humour sera également au rendez-vous de cette saison culturelle avec notamment la venue de l’humoriste Panayotis Pascot, qui s’est fait connaître comme chroniqueur dans l’émission Quotidien de Yann Barthes. Pour ce seul en scène, il livre un spectacle aussi drôle que touchant selon les critiques reçues.

Scratchophone Orchestra le vendredi 11 juin à 20h30

On termine avec une note locale et le Scratchophone Orchestra qui viendra en fin de saison pour une date que l’on espère dansante…