La qualité de l'air, un enjeu majeur dans lequel des entreprises s'engouffrent

C'est le cas de cette société de Montlouis...

Instaurée en 2015, cette journée de la qualité de l’air a pour but est de sensibiliser les citoyens à l’importance de respirer un air de bonne qualité. Un soucis de santé publique de plus en plus pris en compte, y compris d’un point de vue économique où des entreprises se lancent sur le marché de l’air pur.

Quand on évoque la pollution de l’air, souvent cela se résume à celle extérieure, pourtant notre air intérieur est souvent une source de pollution importante aux conséquences graves. Selon, l'Anses (Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail) le nombre de décès provoqués chaque année par des polluants de l’air intérieur est évalué à près de 20.000.

Un problème d’autant plus d’actualité en ces temps de virus et où les protocoles sanitaires sont poussés à des niveaux exceptionnels mais où nous avons tous passé beaucoup de temps chez nous ou en lieu clos ces derniers mois. Un problème pris au sérieux, si bien que cette journée de sensibilisation à la qualité de l’air est à la fois centrée sur l’extérieur comme l’intérieur. On connaît tous les gestes basiques, consistant à aérer chaque pièce au moins 15 minutes chaque matin. Ils sont parfois néanmoins insuffisants, notamment dans les lieux publics : commerces, bureaux, etc… C’est pourquoi le marché de la purification de l’air est en plein essor et connaît un boom en cette année 2020.

En Touraine, Locarman, une entreprise de Montlouis vient de se lancer dans le domaine en commercialisant des purificateurs d’air à destination des professionnels recevant du public, mais aussi des collectivités, des écoles et à plus long terme des particuliers.

Resp’Pure c’est le nom de la marque dirigée par Stéphane Navard, d’ordinaire spécialisé dans la rénovation, « un domaine où nous sommes sujets aux problèmes de qualité de l’air » explique-t-il. Ce dernier a passé un partenariat avec Natéo Santé, une société nantaise, fabricante de purificateurs, afin d’être revendeurs exclusifs sur la région de leurs produits.

Ces produits, ils se déclinent en trois modèles de différentes tailles selon les espaces à traiter et sont « d’une qualité unique en Europe » explique de façon commerciale Emmanuel Ricci, à la tête de la société fabricante. Ce qui les différencient des autres produits accessibles sur le marché, c’est une « qualité médicale » nous dit-on avec des niveaux de certification sur chaque produit avec son propre numéro de série, que ce soit pour les purificateurs mais aussi les filtres de traitement. « Notre technologie est unique et l’innocuité est prouvée car testée en laboratoire indépendant et la seule validée par l’ETV, le programme de vérification de la Commission Européenne » explique encore Emmanuel Ricci en nous faisant la démonstration.

Concrètement, Resp’Pure a déjà séduit une quinzaine d’entreprises du département, des salons de coiffure, des restaurants, des cabinets d’assurance… Des clients pour lesquels les équipes de Stéphane Navard assure l’entretien des purificateurs et délivrent également des certificats de désinfection pour une durée de 3 à 5 ans avec la promesse de retirer 99,99% des polluants dans l’air qu’ils soient viraux, des particules fines, des acariens, solvants…C'