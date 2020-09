StorieTouraine, 04/09/20 - 32 enfants en quarantaine à Veigné ; Première amende pour détention de stupéfiants ; Tournoi de préparation pour le TVB...

Et une réunion sur la reconstruction du pont de Civray-de-Touraine.

La StorieTouraine vous résume l’info de ces dernières 24h en Indre-et-Loire. Voici l’édition de ce vendredi...



-------------

Covid à Veigné...

Une élève de CM2 de l’école des Varennes de Veigné a été testée positive au nouveau coronavirus. Conséquence : les enfants de sa classe et ceux qu’elle a fréquentés à l’accueil périscolaire se retrouvent à l’isolement pour deux semaines le temps de voir s’ils développent des symptômes de la maladie. L’école reste ouverte, les adultes ne sont pas isolés car ils portaient un masque. C’est la 2e école perturbée cette semaine après celle de Monts (57 élèves en quarantaine)

Travaux sur le pont de Civray-de-Touraine...

Le Conseil départemental d’Indre-et-Loire débute prochainement les travaux de reconstruction du pont de Civray-de-Touraine. Pour présenter le projet, une réunion publique est organisée:Le mardi 8 septembre à 18h salle communale «Jacques Villeret » à Civray-de-Touraine. Les travaux préalables (dévoiement des réseaux par Enedis et Orange, déboisement et dégagement des emprises) se dérouleront à partir du 14 septembre et jusqu’en novembre 2020. Les accès riverains seront maintenus ou déviés ponctuellement. Une coupure de la RD81, de part et d’autre des rampes de l’ouvrage, sera nécessaire pour la traversée des réseaux du 14 au 18 octobre 2020 : la déviation se fera par le pont de Chisseaux (1 ou 2 jours).

Décès du vigneron Frédéric Mabileau : l’accident ne provient pas d’un problème technique

La mort du vigneron Frédéric Mabileau, bien connu des connaisseurs, a suscité beaucoup d’émotions en Touraine. Un décès survenu lors d’un accident de vol en ULM. Alors que l’enquête suit son cours, l’hypothèse d’un accident lié à un problème technique est écartée par les gendarmes. Les obsèques auront lieu mercredi 9 septembre, à 10 h, à Saint-Nicolas-de-Bourgueil.

Première amende pour détention de Cannabis en Touraine

Ce jeudi, les autorités ont procédé à la première utilisation de la réglementation sur la possession de cannabis en verbalisant un contrevenant à Saint-Pierre-des-Corps qui était en possession de 60 sachets. Depuis le 1er septembre, la détention de stupéfiants légers est sanctionnée d’une amende de 200 euros.

Le TVB en tournoi amical

Le Tours Volley Ball poursuit sa préparation d’avant-saison avec un tournoi amical à Saint-Jean d’Ilac en Gironde. Les joueurs d’Hubert Henno affrontent ce vendredi l’équipe locale qui évolue en Ligue B (2e division) avant de défier l’équipe de Paris samedi.