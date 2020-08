[En vitrine] Envie d’activités sportives ou ludiques originales ? Ce site est fait pour vous

Une vingtaine d’activités y sont recensées

Souvenez-vous, l’an dernier nous vous présentions Actividées, un nouveau site pensé par Antoine Anquetil et Basile Roy, deux jeunes tourangeaux amateurs de sensations. La promesse était alors de proposer des activités sportives ou ludiques, à des prix attrayants. Antoine expliquait alors le principe : « On a eu envie de créer ce site car on sait que les prestataires ont des créneaux de libres ou des groupes à compléter et donc qu’ils peuvent proposer des tarifs intéressants » tout en comparant son site au « Lastminute des activités sportives ! »

Un an après, en allant jeter un coup d’œil à Actividées, on se rend compte que la promesse est en passe d’être tenue. Hiérarchisées en trois grandes thématiques (Terre / Air / Eau), les activités proposées sont au nombre d’une vingtaine et vont des classiques balades en canoë-kayak, vol en montgolfière, hélicoptère, karting… mais également des activités pour ceux en mal de sensations comme des sauts en parachute, vols en ULM ou encore originales comme le vol en dirigeable dans les airs ou le Wakeboard à Rillé pour les sports nautiques. Côté originalité, on remarque également des balades en trottinette dans les vignes ou des balades en side-cars.

Bref tout un tas d’activités qui ne manqueront pas de séduire les amateurs et curieux. Petit plus, il y a aussi la possibilité d’offrir un chèque cadeau pour un anniversaire également.

Pour en savoir plus : https://actividees.com