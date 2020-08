Football : Reprise du championnat de National 3 pour les clubs tourangeaux

Ils sont 4 à être engagés

Le championnat de football de National 3 reprend ce week-end pour le compte de la 1ere journée de la saison 2020-2021. Une bonne nouvelle pour les amateurs, frustrés de matchs depuis le mois de mars.

Un championnat où l'on retrouvera 4 clubs d'Indre-et-Loire dans la poule régionale. Empéché administrativement de montée en National 2, le Tours FC est le premier d'entre-eux. Le club ciel et noir figurera parmi les favoris cette année encore. A ses côtés, on retrouvera l'Avoine Olympique Chinon Cinais (3e l'an passé), le Football Club de l'Ouest Tourangeau (7e en 2019-2020) et le FC Montlouis-sur-Loire (8e l'an dernier).



Un championnat qui reprend avec la crise sanitaire comme épée de Damoclès, mais qui pourra tout de même accueillir du public pour cette 1ere journée.

Cela tombe bien puisque les 4 représentants d'Indre-et-Loire joueront à domicile et pourront donc retrouver leur public, même si les conditions seront particulières.

A Montlouis, qui reçoit la réserve d'Orléans au stade Eugène Cholet ce samedi 29 août à 19h, le nombre de spectateurs sera ainsi limité à 250 personnes et seule la tribune sera ouverte. (Entrée 3 euros).

De son côté le FCOT recevra Vierzon samedi à 18h au stade de La Haye à Ballan-Miré. Comme à Montlouis et sur les autres stades, le port du masque y sera obligatoire.

A Avoine, l'AOCC recevra au stade Marcel Vignaud, la réserve de la Berrichonne de Châteauroux à 18h ce samedi également. Le prix des places est de 5 euros et le public sera en priorité orienté en tribune.

Enfin pour le Tours FC qui reçoit samedi 29 août à 18h le promu Saint-Jean le Blanc, seule la tribune présidentielle (secteur ouest) du stade de la Vallée du Cher sera ouverte au public. Le prix est fixé à 5 euros (3 euros tarif réduit).