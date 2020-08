Que faire ce week-end en Touraine ?

Il reste des événements sympas malgré tout

Les derniers feux d’artifice des « Féeries de Touraine »

Dernier week-end pour « Les Féeries de Touraine », la série de feux d’artifice organisée cet été par le Département. Dernière occasion donc de lever les yeux au ciel et d’admirer les belles rouges, bleues et autres.

Samedi soir il faudra se rendre à Bréhémont (Face au port - sur la Loire) et dimanche à Château-Renault (Stade Maurice Pintas. C’est gratuit et accessible à tous, en respectant les règles de distanciation physique et le port du masque obligatoire.

Les Inattendus tirent le rideau

Dernier week-end pour les Inattendus à Tours : Lire notre article dédié

Les bords de Cher en fête à Larçay et Azay-sur-Cher

Pour la 3e année, les villes de Larçay, Véretz et Azay-sur-Cher organisent des temps forts sur les berges du Cher. Après Véretz la semaine dernière, c’est Azay-sur-Cher qui organise son événement ce vendredi soir avec un concert de « Deux Moiselles de B. » puis de la projection en ciné plein-air du film « Edmond » par les Tontons Filmeurs.

Le 3e temps fort à Larçay se tiendra samedi avec une soirée festive composée d’un concert du groupe tourangeau « Monsieur Dame » et d’une séance cinéma familiale (toujours avec les Tontons Filmeurs) avec le film « Le Roi Lion » (de 2019).

Musique Cubaine à Saint-Avertin

Toujours sur les bords du Cher, mais à Saint-Avertin, la très chouette guinguette de la commune organise un concert de musique cubaine avec le « Trio Canto » à partir de 19h.

Un triathlon repensé à Veigné

Le club de Saint-Avertin organise son traditionnel triathlon à Veigné ce samedi. Crise sanitaire oblige, le parcours a été repensé, ainsi que les aires de croisements (lors des changements de sports) et les espaces pour le public pour permettre à chacun de profiter de la course sans risque.

Un triathlon qui aura un plateau relevé et 700 participants inscrits sur les différents formats : A 10h00, un triathlon XS en duo, qui implique une natation de 250 mètres dans l'Indre, 10 km de vélo et 2,5km de course à pieds ; à la mi-journée, l'épreuve S individuelle (500 m., 20 km, 5 km) et enfin une nouvelle distance; à 15h00, avec le triathlon M (1500 m., 40 km., 10 km), c’est-à-dire la distance olympique de la discipline.