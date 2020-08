Le festival "Luynes à l'assaut de l'Amérique" annulé à son tour

Il devait se tenir du 11 au 13 septembre

C'était l'un des rares événements encore non-annulés en Touraine, mais la recrudescence de l'épidémie de la Covid-19 aura finalement eu raison également de la 6e édition du festival "Luynes à l'assaut de l'Amérique" qui devait se tenir du 11 au 13 septembre.

Via un communiqué, les organisateurs, les "Narvalos Bikers" expliquent devoir se résigner à annuler cet événement qui rassemble chaque année beaucoup de monde sur le terrain du cirque Georget à Luynes.

Selon les organisateurs, les préconisations de la Préfecture ne seraient pas réalisables et mettraient en difficulté l'association si elle s'y pliait : interdiction d’installer des tables et des bancs, port du masque obligatoire et installation de poubelles à ouverture non-manuelle et avec double-sac apparent...