Chouette on va pouvoir aller à un festival avec Chat’Pelle 2020

C’est à la Chapelle-sur-Loire le week-end prochain

Organisé chaque année à la Chapelle sur Loire, le festival Chat’Pelle c’est le genre de petits événements que l’on apprécie par sa convivialité et son ambiance familiale. Ce sera d’autant plus le cas cette année que nous sommes (comme beaucoup d’amateurs) frustrés par le peu d’événements musicaux qui ont pu être maintenus depuis le printemps.

Samedi 22 août à partir de 19h30, rendez-vous donc dans le cadre verdoyant (et suffisamment grand pour permettre à chacun de profiter en se mettant à bonne distance des autres festivaliers) du festival à la Chapelle sur Loire pour cet événement sympathique qui chaque année met en avant la scène locale.

Pour cette édition 2020, les organisateurs ont convié trois groupes : Les Caméléons, Sapiens Sapiens et Tiâa que l’événement présente comme tel :

Les Caméléons

Tout a commencé du côté de Nantes en 1991, une histoire classique de potes qui comptent bien mettre un joyeux bordel dans les bars qui ferment tard. Huit garçons sautant partout en agitant des guitares entre deux riffs de cuivres.

En les voyant, on se dit qu’il y en a qui sont faits pour ça c’est certain. De toute façon, selon les membres du groupe eux-même, ils ne savent rien faire d’autre. On a appelé ça du Ska ou du rock festif avec des cuivres et des textes en Espagnol. Aujourd’hui, ils ont passé la quarantaine, les textes sont parfois moins légers. On trouve même de la poésie au détour d’une phrase banale et surtout des mélodies implacables, marques de fabrique du groupe.

SApiEnS saPieNs

Sapiens Sapiens s’immisce dans votre espace sonore et vous emmène sur les sentiers florissants du rythme, des synthés sensationnels et de tout ce qui vous fait vivre en cadence. Derrière cet electro finement proportionné se cachent un duo complémentaire qui porte des teintes musicales vintages et pourtant plus que jamais ancrées dans l’air du temps. Des échos poétiques résonnent parfois entre les rythmes élancés, dans une harmonie continuellement entraînante dont on ne saurait se lasser.

TIÂA

TIÂA c’est une voix envoutante, des guitares old school ponctués par de belles phrases de violons, tout ceci mêlé à la puissance du rock et aux rythmes de la pop, les oreilles avertis sauront reconnaître quelques influences tout droit sorties des 90’s.

A noter que pour les interplateaux, ce sera Roland Bernard et le Ukuloops Band qui sera de la partie. Souvenez-vous, nous vous en parlions ici.

Le prix des places est fixé à 7 euros en pré-vente internet (c’est ici que ça se passe) ou 10 euros sur place. L’entrée est gratuite pour les moins de 12 ans.

Pour plus d’informations, nous vous invitons à regarder la page Facebook de l’événement.