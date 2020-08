Covid-19 : 4 cas positifs à l'Ehpad de Langeais

Les résidents sont isolés dans leur chambre

Après la résidence Debrou à Joué-lès-Tours en début de semaine, un autre Ehpad est également touché par des cas positifs au Covid-19 en Indre-et-Loire. France Bleu Touraine a révélé l'information ce mercredi sur son site internet, l'Ehpad de Langeais est également touché par l'épidémie. Le 11 août dernier, 4 personnes, deux résidents et deux personnels ont en effet été contrôlés positifs au Covid-19. Depuis tous les résidents ainsi que l'ensemble du personnel ont été dépistés et les tests se sont révélés tous négatifs.

Néanmoins des mesures ont été prises par la direction de l'établissement et notamment le confinement des 82 résidents dans leur chambre avec des repas non plus servis dans la cantine mais par plateaux-repas dans chaque chambre. Une situation qui n'est pas sans poser problème selon nos confrères en raison d'un nombre de personnels limité en raison des congès.