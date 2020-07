StorieTouraine, 28/07/20 : Un enfant meurt noyé à Château-La-Vallière, arnaque à la fraude à Joué-lès-Tours, une aide pour les étudiants...

On parle aussi d'un cinéma drive-in

La StorieTouraine vous résume quotidiennement l’actualité en Indre-et-Loire. Voici l’édition de ce mardi...

Un enfant de 6 ans meurt noyé dans le lac de Château-La-Vallière

C’est une triste histoire et un drame qui s’est produit ce lundi après-midi à Château-La-Vallière. Présent lors d’une sortie loisirs organisée par les services de l’Institut de l’Enfance et de la Famille, un jeune garçon de 6 ans a disparu en fin d’après-midi autour du lac du Val Joyeux à Château-La-Vallière.

Le jeune garçon a semble-t-il échappé à la vigilance de l’éducateur spécialisé en charge de l’encadrement des 6 enfants présents. Prévenue immédiatement, la Gendarmerie a mis en place un dispositif de recherche. Ces recherches menées jusqu’à la tombée de la nuit n’ont rien donné mais ont repris ce mardi. En fin de matinée, le corps sans vie du jeune enfant a malheureusement été retrouvé dans le plan d’eau. Une enquête pour homicide involontaire est ouverte même si les premiers éléments montreraient une noyade accidentelle a indiqué le Procureur de la République.

Fraude : La ville de Joué-lès-Tours appelle à la vigilance

La ville de Joué-lès-Tours appelle ses habitants à la vigilance. Plusieurs d’entre-eux ont en effet été démarchés par des personnes affirmant agir au nom des services municipaux et proposant des travaux de rénovation à 1 euro. Ceci est une arnaque en vue de ventes abusives prévient la ville qui dément être derrière ce démarchage.

Une aide de 200 euros pour les étudiants impactés par la crise du Covid-19

Dans le but d'aider les jeunes précaires ainsi que les étudiants impactés par la crise du Covid19, l'Etat a instauré un dispositif d'aide de 200 euros pour chaque étudiant ayant perdu son stage ou son emploi suite au Covid-19. Cette prime est versée depuis le 25 juin mais les étudiants n'ayant pas encore fait leur demande peuvent encore la faire ici. Cette prime exceptionnelle peut être cumulée avec les autres dispositifs existants d'aide à la jeunesse.

Un cinéma drive-in à Joué-lès-Tours

A noter sur vos agendas : Un cinéma drive-in est organisé fin août à Joué-lès-Tours. Un événement qui se tiendra les 21 août et les 22 août sur le parking du Leclerc au sud de la ville. Le vendredi 21 août, ce sera le film "Rocketman" qui sera projeté, puis « Spiderman : far from home » le lendemain. Les séances débuteront à 22h une fois la nuit tombée mais le site sera ouvert à partir de 20h30, le temps que les voitures soient stationnées.

Les spectateurs pourront alors assister à la séance de leur véhicule avec le son qui sera retransmis sur les autoradios sur une fréquence FM dédiée. .

Inscription sur https://www.jouelestours.fr/drive-in/ ou au 02 47 39 76 02