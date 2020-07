﻿StorieTouraine, 03/07/20 - Dernière cérémonie à l’école de chasse ; Du temps en plus pour le TFC ; Drôle d’histoire d’un masque pour Mick Jagger...

Et reprise timide des vols commerciaux au départ de Tours.

Ce vendredi est marqué par les premiers conseils municipaux du mandat à Tours et Saint-Pierre-des-Corps, où le maire écologiste Emmanuel Denis et le maire Emmanuel François prennent officiellement leurs fonctions. D’autres infos ont marqué ces dernières 24h et les voici résumées ci-dessous :

Dernière cérémonie à l’Ecole de Chasse de Tours...

Après le dernier vol officiel des Alphajet de l’armée de l’air en juin, l’école de chasse de la BA705 a officiellement diplômé ses derniers pilotes ce jeudi. Les formations se dérouleront désormais depuis Cognac, sur de nouveaux appareils suisses (Pilatus). Néanmoins l’armée reste à Tours, en particulier ses divisions de gestion des ressources humaines. L’institution aura juste besoin de moins de terrains, et va donc les libérer pour d’autres projets. En 59 ans, l’école de chasse de Tours a formé 5 000 hommes et femmes pour le pilotage des machines de guerre. Elle employait jusqu’à 400 personnes récemment, dont 200 en cours de transfert, et 200 autres d’ici l’an prochain.

Reprise à l’aéroport de Tours...

Les vols de Ryanair se posent à nouveau sur le tarmac de l’aéroport tourangeau. Il n’y en avait plus depuis fin mars. En juillet, la compagnie low cost un vol par semaine vers Marrakech, deux pour Dublin et 2 pour Porto (avec des billets à partir de 19€). Néanmoins les premiers Boeing 737 en circulation ne sont pas très remplis alors qu’en temps normal le taux d’occupation des sièges tourne autour de 90%.

Du temps en plus pour le Tours FC...

Le gendarme financier du foot français - la DNCG - a décidé d’empêcher le club de monter en National 2 alors qu’il a terminé 1er de sa poule de N3 à l’issue du championnat. Le TFC a fait appel et selon la NR son dossier sera étudier ce vendredi 10 juillet, 4 jours plus tard que la date initialement prévue. Il devrait notamment être question d’une somme de 50 000€ versée après le transfert d’un ex Tourangeau. Elle aurait dû être allouée au Tours FC Association mais aurait été touchée par la partie pro.

La drôle d‘histoire d’un masque envoyé à Mick Jagger

C’est une anecdote racontée par le journal breton Le Télégramme : une fan des Stones qui savait que Mick Jagger était confiné au château de Fourchette de Pocé-sur-Cisse en Touraine lui a envoyé un masque « fait maison » avec le célèbre logo du groupe. La star ne l’a pas gardé mais elle l’a renvoyé dédicacé !

Les lauréats du dispositif Téléscope dévoilés

L'école Jazz à Tours a annoncé les quatre lauréats du dispositif Télescope 2020-2021, il s'agit des groupes Myosotis, Ineige, Nogus & Back and Forth.

Ces quatre groupes suivront en octobre un stage de 5 jours encadré par une équipe pédagogique, alternativement entre les studios de répétition et le club du Temps Machine. Ils seront ensuite programmés lors de la saison du Temps Machine, du Nouvel Atrium, du festival Terres du Son ou d’une autre structure de diffusion de la Région (concerts rémunérés).