Distribution de masques : l’Etat va aider les communes

Notamment les plus petites.

Afin d’aider les collectivités locales, l’Etat va s’investir dans la distribution de masques à la population a expliqué ce vendredi matin la Préfète d’Indre-et-Loire.

Cette aide de l’Etat va prendre trois formes :

- Pour les collectivités ayant acheté des masques et fait la distribution à la population entre le 12 avril et le 1er juin, l’Etat va prendre en charge environ la moitié des coûts, soit 2 euros maximum pour un masque en tissu et 84 centimes pour un masque jetable.

- Pour les collectivités n’ayant pas les moyens ou les moyens logistiques (notamment les petites communes) pour assurer elles-mêmes les commandes, l’Etat via la Préfecture d’Indre-et-Loire va faire don de masques à ces communes dans les prochaines semaines dans le département.

- Enfin, l’Etat cible également une dotation en direction des personnes les plus fragiles via une distribution en direct. Sans être exhaustive la Préfète d’Indre-et-Loire a cité notamment les Mineurs Non Accompagnés, non reconnus comme tels par le Département et actuellement hébergés au gymnase Racault à Tours, les enfants pris en charge par l’ASE (Aide Sociale à l’Enfance) ou encore les majeurs protégés…

Au total, l’Etat via la Préfecture va assurer pour les deux derniers volets, la distribution de 50 000 masques en Indre-et-Loire.

