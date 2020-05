Déconfinement : 97% des écoles ouvertes en Indre-et-Loire

Pour les maternelles et primaires.

En marge de de la présentation du plan de déconfinement du département, la Préfecture a communiqué sur les chiffres de la reprise scolaire en Indre-et-Loire.

A partir de lundi, les écoles maternelle et primaire vont progressivement rouvrir leurs portes. Selon les communes, les enfants retrouveront les bancs de l’école (dans le cadre du protocole sanitaire strict) à partir du 12 mai. Ces rentrées concernent dans un premier temps les élèves de Grande Section en Maternelle et de CP et CM2 en Primaire. Selon les communes ces élèves pourront retourner à l’école entre le 12 mai et le 25 mai.

Concrètement dans le département ce sont 97% des écoles qui rouvriront leurs portes à partir de la semaine prochaine, soit 381 sur 403.

Les communes qui ne rouvrent pas leurs écoles sont celles de Céré-la-Ronde, Pocé-sur-Cisse, Anché, Noâttre, Rivière, Saint-Laurent-de-Lin, Cléré-les-Pins, Saint-Paterne Racan, Villandry, Montbazon, Tauxigny et Artannes. Richelieu ne rouvre de son côté que l’école maternelle, tandis que Villiers-au-Bouin n’ouvre que l’école primaire.

Selon les secteurs, la présence des élèves devant retourner à l’école s’établirait dans une fourchette allant de 30% à 82% a précisé la Préfecture qui va mettre en place une cellule dans les territoires où le retour à l’école s’annonce faible afin d’instaurer un dialogue avec les parents. La Préfecture précise que ce chiffre est notamment faible dans les quartiers de la politique de la ville avec des écoles en REP/REP+.

Les collégiens reprendront eux les cours le 18 mai pour les niveaux 6e et 5e.