Déconfinement : Ce qu’il est possible de faire à partir de lundi en Indre-et-Loire

La Préfecture a présenté le plan de déconfinement ce vendredi 8 mai 2020

A partir de lundi 11 mai, la Touraine rentre officiellement en déconfinement, ou plus précisément voit « son confinement évoluer » selon les propos de Corinne Orzechowski, la Préfète d’Indre-et-Loire. Cette dernière a présenté ce vendredi 08 mai au matin, ce qui attend les Tourangelles et les Tourangeaux dans les prochains jours, en insistant grandement sur l’importance de ne pas relâcher la pression dans le maintien des gestes barrières et dans les différents protocoles sanitaires.

Autorisation de déplacements dans tout le département

L’Indre-et-Loire étant classée en vert par le gouvernement, les déplacements et sorties sont de nouveau autorisés à partir de lundi sans attestation et dans la limite d’un rayon de 100 km de son domicile. Aucune limitation ne s’appliquera dans ce cadre. Pour les déplacements de plus de 100 km (et donc hors du département), la Préfecture rappelle qu’ils sont soumis à une attestation professionnelle ou pour motifs familiaux impérieux. Corinne Orzechowski a insisté sur le fait que de nombreux contrôles routiers auront lieu et que les sanctions seront appliquées (amende de 135 euros) pour ceux ne respectant pas le cadre de ces déplacements lointains.

Réouverture des commerces sous vigilance

Les commerces hors bars et restauration peuvent rouvrir dès lundi en mettant en place des protocoles propres à chacun pour éviter la recrudescence de l’épidémie. « La règle était l’interdiction avec dérogation pour ouverture, désormais elle est inversée, la règle est l’ouverture avec dérogation de fermeture en cas de non-respect des règles sanitaires de protection » a indiqué la Préfète d’Indre-et-Loire en expliquant qu’elle n’hésiterait pas à fermer les lieux si nécessaire.

Les commerces vont donc rouvrir progressivement selon leur propre calendrier. Concernant les grandes surfaces et zones commerciales, aucune ne dépassant 40 000 m² dans le département, elles vont toutes pouvoir rouvrir également.

Les commerces alimentaires du centre-ville de Tours sont autorisés à ouvrir mais seulement jusque 22h. Cela concerne notamment les épiceries habituellement ouvertes de nuit.

Les forêts et berges autorisées

Concernant les sorties loisirs, dès lundi les balades en forêt ou sur les bords de Loire et des autres rivières du département sont de nouveau autorisées. Un rappel néanmoins, il est interdit de se rassembler à plus de 10 personnes.

Les lieux culturels et patrimoniaux peuvent accueillir du public

Bibliothèques, médiathèques, petits musées vont pouvoir accueillir du public. A Tours, ils doivent par exemple ouvrir à partir de début juin, le temps de mettre en place les protocoles sanitaires nécessaires.

Les lieux patrimoniaux comme les châteaux peuvent également ouvrir leurs portes au public à condition d’en faire la demande à la Préfecture.

Pour l’instant ceux qui sont autorisés à ouvrir :

Les lieux culturels et patrimoniaux de la ville de Tours.

Château du Clos Lucé - Parc Leonardo da Vinci

Château Royal d'Amboise

Domaine royal de Château Gaillard

Pagode de Chanteloup

Parc Mini-Châteaux -Val de Loire

Réserve de Beaumarchais - Les grands gibiers d'élevage en Safari Train

Château de l'lslette

Musée Maurice Dufresne

Vallée troglodytique des Goupillières

Cave de la Dive Bouteille

Château de Montpoupon

Château de Valmer - Vins et Jardins

Clic'Lac parc aventure

Château de Chenonceau

Forteresse royale de Chinon

Château de Champchevrier

Château de Gizeux

Château de la Guerche

Prieuré Saint-Cosme, demeure de Ronsard

Château et parc de Langeais

Musée de la Préhistoire du Grand-Pressigny

Château etJardins du Rivau

Carrière Troglodytique de Vignemont

Cité royale de Loches

Grand Aquarium de Touraine

Forteresse de Montbazon

Château de la Bourdaisière

Château de Montrésor

Domaine de Candé

Cave de la Sibylle

Château d'Ussé

Musée Balzac, château de Saché

Saint Benoit Aventure

Grottes Pétrifiantes de Savonnières-Villandry

Musée Rabelais - La Devinière

Gadawi park nord

Château et Jardins de Villandry

Château de Jallanges