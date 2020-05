Réouverture des écoles : le point dans les communes d'Indre-et-Loire

Cet article est évolutif au fil des informations reçues...

Alors que les enfants doivent reprendre progressivement les chemins de l’école à partir du 11 mai, les communes tourangelles s’activent ces jours-ci pour être prêtes le jour J. L’un des enjeux prioritaires est la mise en place des éléments correspondant au protocole sanitaire imposé, ce qui n’est pas sans poser problème.

Alors que le flou règne encore dans beaucoup de communes, du côté des parents d’élèves ce retour à l’école entraîne de nombreuses inquiétudes d’autant plus que les informations officielles évoluent vite et se contredisent parfois d’un jour à l’autre. Pour vous aider à faire le point, voici ce qu’on sait ce mardi 05 mai dans les principales communes du département pour les écoles maternelles et élémentaires :

Tours :

Le retour à l’école se fera sur la ville de Tours à partir du 14 mai. Il concernera dans un premier temps les élèves de grande section, de CP et de CM2. Pour les autres niveaux la date de reprise n’a pas été communiquée.

Pour les élèves qui iront à l'école, les garderies seront uniquement assurées le soir (pas le matin). La cantine fonctionnera via un pique-nique ou un repas froid fourni par la cuisine centrale de la commune. Les enseignants continueront de proposer du travail à distance pour les enfants restés à la maison.

Saint-Pierre-des-Corps :

La reprise de l’école devrait être très progressive, à partir du lundi 18 mai dans un premier temps, pour les CP, CM2 et classes Ulis.

Pour les écoles maternelles, les CE1, CE2 et CM1 ce retour à l’école se fera plus tard, à une date qui sera précisée « une fois que nous serons assurés que le premier socle d’élèves a pu reprendre dans de bonnes conditions » explique Marie-France Beaufils, la mairie.

Cette dernière précise que la cantine fonctionnera. Pour le périscolaire, pour l’heure aucune décision n’est actée.

La Riche :

Les écoles rouvriront à partir du mardi 12 mai pour les élèves de Grande Section de maternelle, les CP et les CM2. Les écoles Henri Tamisier, Marie Pellin, Paul Bert et Ferdinand Buisson seront ouvertes quatre jours par semaine (lundi, mardi, jeudi et vendredi). Les écoles maternelles accueilleront 10 élèves par classe maximum, 15 élèves en école élémentaire. La priorité étant donnée aux enfants des personnels soignants, des enseignants en primaire et des forces de sécurité intérieure, ainsi qu’aux enfants en situation de décrochage scolaire sur avis des directrices d’établissement.

Le retour en classe s’effectuera ensuite de manière progressive à partir du 25 mai pour les autres niveaux. Des marquages au sol et des panneaux signalétiques seront installés. Enseignants et Agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (Atsem) porteront un masque en présence des élèves. Le port du masque n’est pas préconisé pour les enfants. Salles, tables et chaises seront désinfectées plusieurs fois par jour par les personnels municipaux. Savons ou gels hydroalcooliques seront mis à disposition des enfants

La restauration scolaire sera assurée dans les établissements, sous forme de repas froids qui devront être pris au sein des classes, les équipements en cuisine ne permettant pas de proposer des repas chauds selon la ville. Les parents sont invités à fournir couverts, serviette de table et gourde d’eau dans un sac hermétique L’accueil périscolaire sera assuré par la ville en nombre limité les lundis, mardis, jeudis et vendredis, sur réservation préalable au 02 47 36 24 24. Après le 25 mai, date de rentrée progressive des autres niveaux scolaires, cet accueil périscolaire ne pourra être organisé que si le nombre d’enfants n’excède pas les recommandations sanitaires. Pour toute information complémentaire, les parents sont invités à joindre le service desaffaires scolaires de l’Hôtel de ville au 02 47 36 24 24.

Fondettes :

A Fondettes, la reprise se fera à compter du mardi 12 mai pour les élèves de Grande Section, CP et CM2. A noter qu'un service de restauration sera bel et bien assuré par la municipalité. S'agissant du temps périscolaire, des informations complémentaires seront émises dans les plus brefs délais.

La-Ville-aux-Dames :

Les élèves de grande section de maternelle rentreront le 12 mai comme les CP et CM2, 14 mai pour les CM1, 25 mai pour les CE2 et 28 mai pour les CE1.

Monts :

A Monts, le retour sur les bancs de l'école se fera à partir du 25 mai a communiqué la ville. Le 25 mai, ce sont les élèves de grande section, de CP et de CM2 qui retourneront à l'école. Les autres niveaux reprendront de leur côté le 02 juin.

Ailleurs : des informations attendues d’ici jeudi

Du côté de Joué-lès-Tours, les modalités du retour à l’école devraient être connues d'ici jeudi 07 mai. C’est le cas également pour d’autres communes comme Chambray-lès-Tours, Saint-Avertin, Saint-Cyr-sur-Loire… Il y a aussi les villes comme Ste-Maure-de-Touraine et Montbazon dans lesquelles les maires disent ne pas vouloir rouvrir les écoles. Nous actualiserons l’article au fur et à mesure des informations reçues par les différentes villes.