Coronavirus : La liste des communes qui distribuent des masques aux habitants

Depuis le début de la crise sanitaire liée au coronavirus, la question des masques de protection ne cesse d’alimenter les débats : entre le manque de masques (et de protections) pour les personnels soignants, secouristes ou encore pompiers, le fait qu’ils ne soient pas jugés essentiels pour le grand public au départ par le gouvernement, les polémiques se sont en effet multipliées.

Dès la mi-mars en Touraine, plusieurs initiatives se sont pourtant lancées afin d’équiper la population de masques en tissu. Ces initiatives, d’abord par le fait d’individus qui se sont regroupés en collectifs ont été reprises par certaines collectivités comme la ville de La Riche qui a rapidement pris les devants pour équiper sa population. La ville de Joué-lès-Tours a également annoncé passer commande de 50 000 masques pour 160 000€ afin d'équiper tous ses habitants (38 000 personnes). Les unes après les autres, les collectivités ont suivi de la même manière. Et alors que le Président Emmanuel Macron a changé de stratégie en vue du déconfinement, de plus en plus de collectivités lancent des appels aux couturières bénévoles ou communiquent sur le fait qu’ils vont distribuer des masques aux habitants. Pour les aider à fournir leurs populations, le Conseil Départemental s’est engagé de son côté à prendre en charge la moitié du coût supporté par les communes.

