Coronavirus : Le Bac et le Brevet annulés

Les diplômes reposeront sur les contrôles continus.

L'annonce a été faite par Jean-Michel Blanquer, le Ministre de l'Education, ce vendredi matin : les épreuves finales du Baccalauréat et du Brevet 2020 sont annulées en raison de la crise sanitaire actuelle. Les éléves seront donc uniquement évalués en fonction des notes du contrôle continu.

Qu'il soit général, technologique ou professionnel, le Bac 2020 aura donc une saveur inédite à l'issue d'une année scolaire qui l'est tout autant, puisque les écoles, collèges et lycées sont fermés depuis le 16 mars dernier et que les élèves doivent travailler de chez eux, avec des enseignants assurant la fameuse "continuité pédagogique" à distance.



Une situation sur laquelle certains syndicats de l'enseignement avaient alerté, mettant en avant un renforcement des inégalités entre élèves et des difficultés pour assurer cette mission.