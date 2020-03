Coronavirus : Tout savoir sur l'attestation de déplacement

Vous pouvez la télécharger dans cet article.

Face à la crise du Coronavirus, la Rédaction d'Info Tours et 37 degrés est mobilisée pour essayer de répondre au mieux à vos interrogations légitimes.

Vous pouvez retrouver nos réponses à vos questions dans cet article que nous actualisons au fur et à mesure que les informations officielles nous sont remontées.

Ici, vous pouvez suivre également l'évolution de la situation en Indre-et-Loire en direct !

Vous avez une information concernant un événement, une activité... n'hésitez pas à nous envoyer un mail

Vous êtes nombreux à nous interroger sur l'attestation nécessaire pour TOUT DEPLACEMENT, pendant le temps du confinement annoncé par Emmanuel Macron ce lundi soir.

Depuis ce mardi 17 mars, à 12h, il faut en effet remplir une attestation sur l'honneur, à emporter avec vous, dès que vous sortez de chez vous pour les déplacements jugés nécessaires (faire ses courses ; se soigner ; aller travailler lorsque le travail à distance n’est plus possible).

Cette attestation est disponible sur le site du Ministère de l'Intérieur. Celui-ci étant parfois saturé, nous vous proposons de la télécharger ici

TELECHARGEZ L'ATTESTATION DE DEPLACEMENT ICI

Avant de vous déplacer, imprimez-la et remplissez-la. Pour celles et ceux qui n'ont pas d'imprimante, sachez que vous pouvez également remplir à la main une attestation sur papier libre en expliquant la raison de votre déplacement.

A noter que ce mardi midi, la Préfecture d'Indre-et-Loire a communiqué un deuxième formulaire à faire remplir par son employeur. Celui-ci permet de justifier l'obligation de se déplacer dans le cadre de son travail.Il est obligatoire.



VOUS POUVEZ LE TELECHARGER ICI

Le Président de la République et le Ministre de l'Intérieur ont annoncé que la Police et la Gendarmerie procéderont à de nombreux contrôles et qu'en cas d'infraction, une amende de 135 euros sera délivrée.

Attention : contrairement à ce qui avait été indiqué dans un premier temps, une attestation sur smartphone n'est pas valable selon une déclaration du ministère de l'intérieur mercredi.

On rappelle également que pour enrayer la propagation de l'épidémie, il convient de limiter au PLUS STRICT MINIMUM ses sorties et qu'il est conseillé de rester chez soi.