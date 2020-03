Coronavirus en Touraine : Evénements annulés, sites fermés, mesures de précaution... Les informations en direct

Interdiction des rassemblements de plus de 100 personnes, le sport amateur impacté...

Face à la crise du Coronavirus, nous vous proposons un article récapitulatif sur les informations, les conséquences et les mesures prises en Touraine. Cet article sera actualisé régulièrement, au fur et à mesure que les informations nous parviennent.

Vous avez une information concernant un événement, une activité... n'hésitez pas à nous envoyer un mail

[Vendredi 13 mars, 14h45]

La ville de Tours annonce à l'instant la fermeture de ses piscines et de la patinoire dès ce samedi. Arrêt total des activités en groupe. En revanche dès lundi, crèches et écoles resteront ouvertes aux enfants dont les parents ont des professions essentielles à la continuité des activités du pays (comme les professionnels de santé).

[Vendredi 13 mars, 14h]

La mairie de Saint-Pierre-des-Corps nous informe que, conformément aux consignes nationales, ses crèches et écoles vont fermer mais la piscine ou la bibliothèque restent ouvertes pour l'instant. La ville ne prévoit pas de service minimum de garde pour des parents ne pouvant pas faire garder leurs enfants.

Le CHU de Tours lance un appel aux retraités pour renforcer ses équipes :

[Vendredi 13 mars, 13h50]

A Rouziers-de-Touraine, la salle des Quatre Vents annule ses prochaines représentations. Et ce jusqu'au 22 mars inclus. Idem pour les cinémas Ciné Off et 1,2,3 Ciné.

La conférence des Mardis de la Science sur la vigne et le vin prévue à Tours le 17 mars est annulée.

[Vendredi 13 mars, 13h45]

Lignes scolaires suspendues dès lundi pour Fil Bleu

A Tours, le réseau Fil Bleu devrait suspendre toutes les lignes scolaires à partir de lundi, vu que les établissements seront fermés. Les renforts des lignes classiques pour desservir les établissements scolaires devraient également être annulés mais le reste du réseau devrait fonctionner parfaitement normalement.

Le Bureau Information Jeunesse de Tours (Avenue de Grammont) annonce sa fermeture à partir du lundi 16 mars.

On rappelle que selon le dernier comptage de l'Agence Régionale de Santé on compte 30 cas en Centre-Val de Loire, 13 en Touraine dont 8 issus d'une congrégation religieuse de Rochecorbon (2 soeurs sont hospitalisées). De nombreuses réunions ont eu lieu toute la matinée au sein des différentes institutions afin de préparer la mise en oeuvre des consignes de l'Etat. La ville de Tours tient une conférence de presse à 14h30. En attendant l'annonce de mesures, le Conservatoire de Tours appelle à ne pas surchager son standard téléphonique mais à poser des questions par mail :

Il annonce aussi l'annulation de spectacles programmés ce 13 mars et le 21 mars Salle Thélème.

Face aux difficultés des entreprises, la région Centre-Val de Loire met en place des mesures d'aide aux entreprises détaillées ici.

[Vendredi 13 mars, 13h30]

« L’Université ne s’interrompt pas »

Interrogé par Info Tours ce vendredi, le président de l’Université de Tours Philippe Vendrix confirme qu’à la suite des déclarations du chef de l’Etat, l’ensemble des sites universitaires de Tours fermeront leurs portes aux étudiantes et aux étudiants à partir de lundi (le 16 mars). Aucun cours ne sera assuré, et les accès aux bibliothèques universitaires seront impossibles. La direction de la fac est en train d’élaborer un plan pour fournir des cours à distance, ou des documents. Les élèves devraient donc pouvoir poursuivre leur cursus via Internet pendant la durée de la suspension des cours. Quant au personnel, il reste en poste : « Par exemple nous avons des recherches en cours sur les virus, nous n’allons pas les interrompre. »

Une question se pose : comment organiser les examens prévus à partir du mois d’avril ? A ce jour Philippe Vendrix n’a pas de réponse mais se dit prêt à les reprogrammer. Pareil pour les élections universitaires qui doivent avoir lieu à partir du 2 avril, « heureusement celles des étudiants viennent d’avoir lieu » note le président de l’Université, candidat à sa succession. Il précise qu’en raison de l’épidémie environ 100 départs d’étudiants vers l’étranger ont été annulés, ainsi qu’une centaine de départs de professionnels.

De son côté, la Cité des Formations de Tours Nord (ex CFA des Douets) indique qu’elle aussi suspend ses formations jusqu’à nouvel ordre à partir du 16 mars. Néanmoins, les 900 apprentis pourront poursuivre leurs tâches en entreprise et être rémunérés normalement. Le personnel continuera de travailler dans les locaux et les portes ouvertes de l’établissement prévues ce samedi 14 mars sont maintenues. En revanche celles du CFA BTP sont annulées à Saint-Pierre-des-Corps.

[Vendredi 13 mars 13h15]

Les rassemblements de plus de 100 personnes interdits

Le Premier Ministre Edouard Philippe s'est exprimé ce midi au JT de TF1. Il a notamment annoncé que les rassemblements de plus de 100 personnes sont désormais interdits en France. Une décision qui aura de lourdes conséquences, notamment dans le milieu culturel, déjà sévèrement impacté, mais qu'Edouard Philippe a justifié ainsi : "L'idée, encore une fois, c'est de faire en sorte que nous puissions ralentir la progression, la circulation du virus, tout le territoire."

La saison du Grand Théâtre de Tours à l'arrêt

La ville de Tours a annoncé l'arrêt de la saison du Grand Théâtre. Les spectacles comme les conférences.

La Dreamhack annulée

Autre coup dur dans le secteur événementiel, les organisateurs de la Dreamhack Tours qui devait se tenir du 08 au 10 mai prochains, ont annoncé l'annulation simple de l'édtion 2020 de cet événement autour du jeu vidéo.

Le festival Circuit Biscuit annulé

Annulation toujours, le festival jeune public "Circuit Biscuit", organisé notamment par l'Espace Malraux de Joué-lès-Tours, et qui devait se tenir du 14 au 28 mars 2020 n'aura finalement pas lieu.

Le sport amateur impacté



Outre le gel des compétitions professionnelles dans quasiment tous les sports (foot, volley, basket...), le sport amateur est lui aussi impacté par le Coronavirus. Ainsi tous les tournois de tennis qui devaient se tenir les prochaines semaines sont suspendus jusqu'à nouvel ordre. En volley, le championnat départemental Ufolep est lui aussi gelé.