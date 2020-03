StorieMunicipales J-11 : Zoom sur Amboise, Bouchet et Briand main dans la main, Polémique à Véretz, débats de la discorde à Tours…

On parle aussi de Luynes...

Tours, dans le top des villes ayant le plus de listes candidates

Selon Libération, Tours figure dans lle top des villes avec le plus de candidats. "Seuls dix-neuf scrutins, dont ceux de neuf arrondissements parisiens, présentent plus de dix listes au premier tour" peut-on lire dans le quotidien national.

Les sondages font-ils les débats ?

C’est en substant la question que se posent plusieurs candidats à Tours, suite à l’organisation de débats par nos confrères de France 3 (ce mercredi 04 mars à 21h) et de la NR (le 09 mars) pour lesquels ils n’ont invité chacun que 6 des 11 candidats en lice à Tours. Michaël Cortot et Philippe Lacaile ont notamment demandé aux médias en question de respecter le jeu démocratique en n’influençant pas le choix des électeurs.

Pour sélectionner les candidats, la NR s’est notamment appuyée sur le sondage qu’elle avait commandé à l’Ifop et a retenu que les candidats crédités de 5% d’intentions de voix soit : Emmanuel Denis, Christophe Bouchet, Benoist Pierre, Gilles Godefroy, Xavier Dateu et Nicolas Gautreau.

De son côté France 3 a invité les 5 premiers cités ci-dessus et Claude Bourdin.

Christophe Bouchet et Philippe Briand jouent la carte du binôme

Présent lors du grand meeting de la droite tourangelle ce mardi soir, Philippe Briand s’est longuement exprimé pour mettre en avant la Métropole qu’il préside jusqu’à présent. Christophe Bouchet lui a apporté son soutien officiel en faveur d’un maintien de sa présidence, « afin d’assurer une stabilité » a-t-il dit. Face à la salle, remplie de 500 personnes, les deux hommes ont ainsi clairement afficher une volonté d’incarner un binôme en cas de résultats favorables les 15 et 22 mars prochains.

A Véretz, un dernier conseil municipal qui agace l’opposition

Le conseil municipal organisé ce 2 mars par la majorité sortante n’a pas plu à la liste opposante « Véretz Avenir » menée par Gilles Augereau. La raison : une convocation dans l’urgence selon ce dernier, afin « vendre à toute force (et sans nécessité financière) trois terrains municipaux » et ce « sans concertation avec les habitants et les riverains. »

Le problème de cette vente selon Gilles Augereau c’est qu’elle doit permettre la construction de nouvelles maisons, mais aussi financer la réhabilitation du groupe scolaire. Et l’opposant au maire de s’interroger donc sur cette vente soudaine alors que la campagne a débuté.

A Luynes, Bertrand Ritouret présente sa liste et les grandes lignes de son programme

Le maire sortant, de nouveau candidat a dévoilé l’ensemble de sa liste. On retrouve 16 membres de la majorité sortante (dont 11 sur les 11 premières places) sur un total de 31.

Par ailleurs, Bertrand Ritouret a aussi donné les grandes orientations de son programme, à savoir :

-Une politique d’investissements conséquente : rénovation de nos routes, finalisation de l’aménagement de la voie Nord, rénovation de toutes nos infrastructures scolaires, création d'une maison de santé pluridisciplinaire…

- La protection de notre environnement : Rénovation de nos bâtiments communaux (notamment le gymnase), modernisation du parc de véhicules municipaux…

- Un développement raisonné : développement du réseau cyclable et la création d'emplacements de parkings et abris à vélos, création progressive de deux nouveaux quartiers (l’IME, la Barbinière) …

Sa page facebook de campagne : https://www.facebook.com/luynesavenir

Luynes : son opposant Yoann Lafaux fait de même

Face à Bertrand Ritouret, c'est Yoann Lafaux qui mènera la liste opposante « Ensemble Luynes gagnante ». La tête de liste promet notamment des actions simples et réalistes et promet un développement durable et raisonné de sa commune.



Parmi les priorités du programme : rénovation des bâtiments (écoles, gymnases, salles annexes...), créer une voie douce sur les bords de Loire jusqu'à Tours en lien avec la Métropole, obtenir la rénovation du château et développer le tourisme ou encore créer un nouveau lieu d'accueil pour la petite enfance ou encore créer des comités de quartier.

Il présentera l'ensemble de son programme, ce mercredi 04 mars lors d'une réunion publique à 19h30 à la salle des fêtes.

Sa page facebook de campagne : https://www.facebook.com/luynesdemain



4 listes en lice à Amboise

Alors que le maire sortant Christian Guyon ne se représente pas, ils seront 5 candidats à vouloir lui succéder.

C’est Brice Ravier, actuel adjoint aux sports, qui conduira la majorité sortante, sur la liste Brice Ravier conduit la liste "Jouons collectif".

Son site de campagne : https://ravier-amboise2020.fr

Sandra Guichard est de son côté tête de liste de "Amboise 2020, réinventons pour demain" et est soutenue par EELV.

Sa page facebook de campagne : www.facebook.com/amboise2020reinventonsdemain

A droite, Thierry Boutard, déjà candidat en 2014 repart en campagne avec comme nom de liste "Ensemble, agissons pour Amboise".

Son site de campagne : https://amboise-boutard2020.fr/

Autre candidat en 2014, Christophe Galland, mènera de nouveau une liste « non-partisane » intitulée "Un Nouvel Élan pour Amboise".

Son site de campagne : https://nouvelelanpouramboise.fr/

Quelques réunions publiques à venir à Amboise



Ces candidats organisent plusieurs réunions publiques ces prochains jours, voici une liste non exhaustive :

- Thierry BOUTARD fera une réunion jeudi 5 mars 2020 à 19h00 à la salle Descartes (La Croix-Besnard) sur le thème d'une ville rayonnante.

- Christophe GALLAND fera une réunion le jeudi 05 mars à 19h également mais dans la salle de l’école Jules Ferry.

- Sandra GUICHARD fera une réunion vendredi 07 février à 19H30 à la salle Descartes (La Croix-Besnard) sur le thème « Transports, Mobilité, Déplacements, Proximité »

- Brice RAVIER fera une réunion jeudi 05 mars à 18h30 au foyer Victor Hugo.