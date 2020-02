StorieTouraine, 27/02/20 – Coups de feu sur l’autoroute A10 ; Incendie à Semblançay ; Braquage à Azay-sur-Cher…

On parle aussi du déplacement du TVB sur le parquet de Toulouse...

La StorieTouraine vous résume l'essentiel de l'info en Indre-et-Loire et on la met à jour si nécessaire. Voici l'édition de ce jeudi

ECHANGE DE COUPS DE FEU ENTRE PASSEURS DE MIGRANTS SUR L’AUTOROUTE A10

Durant la nuit de mercredi à jeudi, sur l’aire de repos de la Fontaine Colette de l’autoroute A10, dans le sens Bordeaux-Paris, deux équipes de passeurs de migrants ont échangé des tirs selon nos confrères de la NR. Une personne a été blessée. Ce n’est pas la première fois qu’une telle confrontation a lieu au même endroit. En effet, le 30 octobre dernier, des douilles de balles avaient été retrouvées au sol, selon le même scénario d’un affrontement entre passeurs rivaux, qui seraient d’origine iranienne, assure la préfecture. Cette dernière précise, tandis qu’une information judiciaire a été ouverte, que des patrouilles de gendarmerie ont été mises en place pour sécuriser les lieux et dissuader les passeurs.

ACCIDENT A CHOUZE-SUR-LOIRE....

Un choc frontal qui s'est produit à 12h30. Suivi d'un suraccident. Il y a un blessé grave et 3 blessés légers. Parmi elles un homme d'une soixantaine d'années (le plus gravement atteint qui a dû être désincarcéré) et un enfant d'une dizaine d'années.

INCENDIE A SEMBLANÇAY

Dans la nuit de mercredi à jeudi, un feu s’est déclaré dans une maison sur la commune de Semblançay, qui a légèrement intoxiqué les personnes présentes, 6 adultes et 4 enfants, qui ont été transportés à l’hôpital. Ils participaient à une fête de famille, et il semble que c’est une bougie qui n’aurait pas été éteinte à l’heure d’aller se coucher qui aurait causé l’incendie. Celui-ci s’est déclaré dans le garage de la maison et a été circoncis par la vingtaine de pompiers qui sont intervenus sur le sinistre.

BRAQUAGE DU TABAC D’AZAY-SUR-CHER : DEUX ANS ET DEMI DE PRISON

Ce lundi, il avait braqué le tabac-presse d’Azay-sur-Cher, avec son arme non chargée, pour un butin de 470€, d’une vingtaine de cartouches de cigarettes et de quelques jeux à gratter. Rapidement interpelé par les gendarmes après une course poursuite, il était jugé en comparution immédiate ce mercredi devant le tribunal correctionnel de Tours. Pour sa défense, le jeune braqueur, au casier déjà lesté de quatre mentions pour divers méfaits, a indiqué, ordonnance médicale à l’appui, être dans un état dépressif, argument qui n’a pas convaincu le juge. Condamné à 36 mois de prison dont 6 ferme, il a été incarcéré dans la foulée du jugement.

SPORT : LE TVB EN DEPLACEMENT A TOULOUSE

Ces dernières semaines, le Tours Volley-Ball a repris « sa » place de leader après l’avoir longtemps déléguée à Rennes. Cependant, les tourangeaux restent sur une défaite sur le parquet de Narbonne. Ils se déplacent à Toulouse ce vendredi soir et espèrent renouer avec la victoire face aux Spacers. Ces derniers sont calés en milieu de tableau, à la septième place, mais une mauvaise série aurait tôt fait de les reléguer vers les bas-fonds du classement. Dans ces conditions les joueurs d’Hubert Henno partent favoris, sous réserves qu’ils aient récupéré de leur mois de février marathon. Ils pourront en tout cas sans doute compter sur le retour du pointu Hermans Eglekans, ménagé lors des précédentes sorties du tourangeaux, suite à sa blessure face à Sète il y a deux semaines.

ET SI ON SORTAIT ? AH OUI, TIENS, POURQUOI PAS

Grosse proposition de sortie pour ce vendredi, on vous en suggère quelques unes à la volée, nul doute qu’il y aura certainement la vôtre…

Théatre au Volapük, avec la pièce 37 heures. Sans oublier les guillemets, il s’agit d’un « comte de faits », qui narre la rencontre d’une jeune adolescente de 16 ans et Christian, son moniteur d’auto-école, qui va la manipuler et la garder sous son emprise.

C’est à 19heures, c’est rue Lobin, c’est 5€ pour l’adhésion et prix libre ensuite. La réservation est conseillée, au 02 47 44 02 45.

Au Temps Machine, c’est Chilla qui tient l’affiche vendredi soir, pour nous faire partager les titres de son nouvel album, dans une ambiance à mi-chemin entre rap et féminisme. La première partie est assurée par Saan. Tarifs de 15 à 22€, début du concert à 19 heures 30.

La Petite Filature de la Riche présente une conférence gesticulée, Coulisses de l’entreprise, donnée par Reggui Selma, membre du Collectif pour la santé des travailleuses et des travailleurs, également co-animatrice de la Permanence conditions de travail et santé, cellule initiée par des membres du collectif. Prix libre, début de la conférence à 20 heures, précédé d’un apéro partagé.

Eglise Sainte Jeanne d’Arc, le collectif EXoBrass donne un concert d’instruments à vent, soutenu tout de même par des percussions, sous la direction de Mathias Charton. Concert à 20 heures 30, le tarif d’entrée est de 6 et 10€, gratuit pour les moins de 12 ans.

Pour les plus jeunes, la maison de la Gloriette organise un atelier de préparation du pain, à partir de 6 ans. Les réservations sont à faire au 02 47 21 63 79, le tarif est de 2 et 6€.

La Bibliothèque centrale de Tours vous propose une séance Ciné-surprise, sans que, vous l’aurez compris, le film projeté ne soit connu. Ce qui est en revanche connu : l’entrée est gratuite dans la limite des places disponibles, la projection est à destination des 8 ans et plus, la séance débute à 15 heures.

Encore une suggestion, en direction des artistes en herbes : un atelier ludique autour des dessins de l’artiste tourangeau Mathieu Dufois. Ça se déroule au CCCOD, ou du moins au jardin François 1er, ça coûte 4€, ça débute à 16 heures, et il convient de réserver au 02 47 66 50 00.

