Le Lycée viticole d’Amboise, médaille d’or du Touraine Primeur 2019

Une médaille d’or, une d’argent et deux de bronze pour la cuvée 2019.

Pour la deuxième année de suite, Guillaume Lapaque, gérant de la Cave de la Dive Bouteille à Bourgueil (et chroniqueur vin pour 37 degrés), organisait un concours du Touraine Primeur.

L’an passé, c’est suite au désengagement de l’AOC Touraine que Guillaume Lapaque avait décidé de lancer ce concours à la hâte, histoire de soutenir les producteurs de vin primeur. Une première édition informelle mais saluée qui l’a conduit à reconduire l’opération pour 2019, toujours à la Vinothèque de Tours.

Un concours qui a réuni 12 Touraine Primeur, que le jury devait départager.

Il ressort de cette cuvée 2019 de jeunes gamays, des vins frais, fruités pour la plupart (on l’avoue on les a goûtés, on était aussi dans le jury), dont 4 se sont assez unanimement démarqués :

Le palmarès Touraine Primeur 2019 :

1 médaille d'or

- au Domaine de la Gabillière, lycée viticole d'Amboise (37)

1 médaille d'argent

- à Cédric et Marina Chollet, Domaine de Rabelais à Onzain (41)

2 médailles de bronze

- à la Closerie de Chanteloup à Amboise (37)

- au Cellier du Beaujardin, Cave coopérative de Bléré (37)