Vins d'Indre-et-Loire : un millésime 2019 prometteur

La qualité devrait être au rendez-vous.

La cuvée 2019 des vins de Loire devrait promettre une bonne qualité. C’est en tout cas, l’impression qui se dégage des vendanges réalisées le mois dernier dans les différentes appellations en Touraine. Une qualité qui permet de sauver la mise pour les vignerons. Car de l’autre côté, du point de vue des quantités, la cuvée 2019 risque en effet se faire désirer avec selon les secteurs environ un tiers, voir moitié moins de récolte que l’année précédente, notamment dans l’ouest du département (Chinon, Bourgueil, Saint-Nicolas…). La faute notamment aux différents aléas climatiques de l’année. Gèle, grêle, coulure et enfin sécheresse cet été, n’ayant pas épargné les vignerons au long de l’année 2019.

Heureusement, les précipitations modérées de septembre auront permis de gonfler les raisins et de permettre à ces derniers d’atteindre une belle maturité. Couplé à sa plus grande rareté, cela laisse envisager un millésime 2019 encore plus prometteur.

