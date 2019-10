StorieTouraine 07/10/2019 – Bagarre dans le tramway, des élus tourangeaux manifestent contre la PMA, réouverture de l’A10…

On parle aussi de roller-hockey et des Apaches…

La StorieTouraine vous offre un résumé de l’actualité tourangelle des dernières 24h, mis à jour si nécessaire. Voici l’édition de ce lundi...

Grosse bagarre dans le tram...

La scène a surpris les voyageurs, ce dimanche vers 18h30, à l’arrêt Verdun, une trentaine de jeunes est montée dans le tramway pour en découdre avec deux passagers. Selon les témoins, ces derniers ont subi les foudres de la bande. Les protagonistes ont fui à l’arrivée de la police.

Des Tourangeaux et des élus tourangeaux manifestent contre la PMA...

Les militants tourangeaux contre l’extension de la PMA, issus notamment du mouvement de la Manif pour Tous, ou encore de l’Alliance Vita avaient affrété des cars pour aller manifester à Paris ce dimanche. Au total, ils annoncent 800 Tourangeaux montés à Paris. Parmi ceux-ci, certains sont des élus comme les adjoints au maire de Tours, Brice Droineau et Edouard de Germay.

Plus de 4 000 personnes pour le Vélotour...

Ce dimanche, la deuxième édition du Vélotour, à Tours, a attiré plus de 4 000 personnes selon les organisateurs, soit un chiffre en légère hausse par rapport à l’an passé (3950). Cette année, la boucle du parcours passait notamment par l’abbaye de Marmoutier ou encore le Palais des Sports.

Réouverture de l’A10 à Tours...

On vous l’annonçait vendredi dernier, les travaux sur l’A10 au niveau de Tours ont bien avancé, si bien que Vinci Autoroutes prévoit une réouverture plus tôt que prévue. On vous dit tout ici.

Défaite pour les Apaches à domicile...

Les Apaches se sont inclinés à domicile ce week-end dans le championnat de France Nationale 1 de roller-hockey. Malgré une belle résistance, les Tourangeaux ont cédé en prolongations (5-4) contre Aubagne.